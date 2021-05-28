Седьмой кассационный суд отменил решение апелляционной инстанции по иску экоактивистов, выступающих против изменения границ Челябинского городского бора для строительства хирургического корпуса детской областной больницы. Об этом сообщил пресс-секретарь ЧОДКБ Дмитрий Руденок. В пресс-службе суда взяли паузу для официального ответа. Дело вернули на пересмотр в Челябинский областной суд, однако теперь решение регионального Заксобрания официально вступило в силу. Специалисты могут начать проектировать здание.
Проектирование хирургического корпуса детской больницы рядом с Челябинским городским бором было приостановлено на время судебных разбирательств. В начале февраля Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) удовлетворил жалобу активистов. Инстанция отменила решение регионального Заксобрания. В марте областной парламент оспорил постановление в кассационной инстанций. Заседания несколько раз откладывали.
В пресс-службе Минэкологии региона сообщили, что дело отправили на пересмотр из-за появления новых обстоятельств. Требуется вновь рассмотреть ситуацию с учетом этой информации, чтобы вынести объективное решение.
«Пока шли суды, было получено письмо Минприроды РФ, которое разъясняет ситуацию и трактует ее, на наш взгляд, в пользу Законодательного собрания. Но это письмо можно использовать в качестве новых доказательств, если вернуть дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции», - прокомментировали в Минэкологии региона.
При этом уже выбрали подрядчика для проектирования здания хирургического корпуса ЧОДКБ. Аукцион выиграло ООО «ЕСК-проект». Компания предложила выполнить работы за 30 млн рублей. Правительство Челябинской области в начале марта опубликовало постановление о направлении 40 млн рублей на проектирование. Также, согласно документу, из бюджета запланировано выделение 3,8 млрд рублей в 2022 и 2023 годах.
Напомним, строительство нового корпуса ЧОДКБ было анонсировано в 2019 году. Там будет базироваться вся детская хирургия, онкогематология, отделение трансплантологии. В декабре 2019 года участок челябинского бора в 4,2 га был исключен из состава городского бора решением депутатов Законодательного собрания области. В качестве компенсации к бору присоединили участок в пойме реки Миасс и урочище Монахи. Площадь охраняемой территории увеличилась на 54 га. Некоторые жители Челябинска выступают против строительства медицинского учреждения в этом месте. Решение в суде пытаются оспорить председатель челябинского реготделения экологической фракции «Яблока» Андрей Талевлин и правозащитник Владимир Казанцев.
Сотрудники Челябинской областной детской клинической больницы написали открытое письмо, в котором обратились к жителям города с призывом поддержать строительство хирургического корпуса. Его подписали 754 работника. Накануне депутат Госдумы Николай Валуев в Челябинске встретился с общественниками, чиновниками и врачами ЧОДКБ. Он поддержал проект строительства детской хирургии.