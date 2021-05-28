Суд отменил запрет на строительство детской больницы в челябинском бору

Иск экоативистов вернули на пересмотр

Седьмой кассационный суд отменил решение апелляционной инстанции по иску экоактивистов, выступающих против изменения границ Челябинского городского бора для строительства хирургического корпуса детской областной больницы. Об этом сообщил пресс-секретарь ЧОДКБ Дмитрий Руденок. В пресс-службе суда взяли паузу для официального ответа. Дело вернули на пересмотр в Челябинский областной суд, однако теперь решение регионального Заксобрания официально вступило в силу. Специалисты могут начать проектировать здание.

Проектирование хирургического корпуса детской больницы рядом с Челябинским городским бором было приостановлено на время судебных разбирательств. В начале февраля Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) удовлетворил жалобу активистов. Инстанция отменила решение регионального Заксобрания. В марте областной парламент оспорил постановление в кассационной инстанций. Заседания несколько раз откладывали.

В пресс-службе Минэкологии региона сообщили, что дело отправили на пересмотр из-за появления новых обстоятельств. Требуется вновь рассмотреть ситуацию с учетом этой информации, чтобы вынести объективное решение.

«Пока шли суды, было получено письмо Минприроды РФ, которое разъясняет ситуацию и трактует ее, на наш взгляд, в пользу Законодательного собрания. Но это письмо можно использовать в качестве новых доказательств, если вернуть дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции», - прокомментировали в Минэкологии региона.

При этом уже выбрали подрядчика для проектирования здания хирургического корпуса ЧОДКБ. Аукцион выиграло ООО «ЕСК-проект». Компания предложила выполнить работы за 30 млн рублей. Правительство Челябинской области в начале марта опубликовало постановление о направлении 40 млн рублей на проектирование. Также, согласно документу, из бюджета запланировано выделение 3,8 млрд рублей в 2022 и 2023 годах.

Напомним, строительство нового корпуса ЧОДКБ было анонсировано в 2019 году. Там будет базироваться вся детская хирургия, онкогематология, отделение трансплантологии. В декабре 2019 года участок челябинского бора в 4,2 га был исключен из состава городского бора решением депутатов Законодательного собрания области. В качестве компенсации к бору присоединили участок в пойме реки Миасс и урочище Монахи. Площадь охраняемой территории увеличилась на 54 га. Некоторые жители Челябинска выступают против строительства медицинского учреждения в этом месте. Решение в суде пытаются оспорить председатель челябинского реготделения экологической фракции «Яблока» Андрей Талевлин и правозащитник Владимир Казанцев.

Сотрудники Челябинской областной детской клинической больницы написали открытое письмо, в котором обратились к жителям города с призывом поддержать строительство хирургического корпуса. Его подписали 754 работника. Накануне депутат Госдумы Николай Валуев в Челябинске встретился с общественниками, чиновниками и врачами ЧОДКБ. Он поддержал проект строительства детской хирургии.