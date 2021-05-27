Челябинские специалисты научат шахматам и живописи детей в городах области

В «Курчатов Центре» стартовали летние образовательные смены

Областной центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Челябинской области «Курчатов Центр» открыл выездные образовательные смены. Детей обучат шахматам и изобразительному искусству.

Первой площадкой для проведения образовательных интенсивов стал дом отдыха «Звездный». Здесь за десять дней талантливые школьники из Челябинска, Копейска, Магнитогорска, Миасса, Ашинского, Катав-Ивановского, Саткинского, Сосновского и Увельского районов не только узнают теоретические основы программ, но и получат практические навыки. Работать с одаренными детьми будут опытные тренеры и преподаватели Челябинской области.

Так, смена живописи проходит в регионе впервые. Юные художники познакомятся с приемами стилизации при написании пейзажей и натюрмортов, а также основами портретной живописи на пленэре. А шахматисты смогут подготовиться к предстоящим соревнованиям и изучат стратегию игры.

«Для нас важен талант каждого ребенка. „Курчатов Центр“ готов предоставить все свои ресурсы для развития талантов южноуральских школьников. На летних сменах дети смогут углубить свои знания, получить яркие впечатления, отдохнуть и оздоровиться», — отмечает руководитель центра Светлана Чистякова.

Кроме этих образовательных программ, в июне «Курчатов Центр» проведет две выездные смены для школьников Копейска. Для ребят будут организованы летняя биологическая и летняя медицинская школы. В августе «Курчатов Центр» проведет образовательную смену для юных экологов и проектную смену совместно с инженерно-физической школой «Рысь-2».

Напомним, региональный центр «Курчатов Центр» был создан в прошлом году на основании соглашения между правительством Челябинской области и образовательным фондом «Талант и успех».