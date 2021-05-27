В Челябинской области потеплеет до +29°C

В некоторых районах области ночью возможны заморозки

В пятницу, 28 мая, в Челябинской области ожидаются температурные скачки и порывистый ветер. Осадков синоптики не прогнозируют. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на пятницу в регионе похолодает до +4, +9°C, в горах и низинах ожидаются заморозки до −2°C. Днем воздух значительно прогреется: столбики термометров покажут +24, +29°C. Небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске осадков не прогнозируют. Ночью ртутные столбики достигнут отметки +7, +9°C, днем поднимутся до +26, +28°C. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

В предстоящие выходные в Челябинскую область вернется аномальная жара. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.