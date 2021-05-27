Челябинский облсуд отказался рассматривать ходатайство адвоката мэра Троицка

Защитник настаивает на слушаниях дела не по месту жительства обвиняемого

Ходатайство об отводе состава суда, поданное адвокатом мэра Троицка Александра Виноградова, передано в первую инстанцию. Об этом сегодня, 27 мая, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Адвокат мэра Троицка Александра Виноградова просил передать уголовное дело из Троицкого горсуда в любой другой суд Челябинской области.

«К нам поступил материал об изменении территориальной подсудности, однако отвод сначала должны рассмотреть в Троицком горсуде. Только в случае, если все судьи согласятся с отводом, место проведения заседаний изменится», — объяснили в пресс-службе.

Напомним, Александр Виноградов обвиняется в превышении должностных полномочий и проходит по одному уголовному делу со своим заместителем по ЖКХ Вадимом Германом. По версии следствия, в конце 2019 года чиновники санкционировали передачу имущества местной теплоснабжающей организации — центральных тепловых пунктов — другой компании, чем причинили пострадавшему ООО ущерб в 9,1 миллиона рублей. Сам Александр Виноградов утверждает, что действовал по решению комиссии по ЧС в интересах троичан, так как потерпевшие в канун наступления морозов отказывались включать теплоснабжение жилого фонда.

12 марта мэр Троицка был вызван на допрос в Челябинск. Вечером того же дня ему было предъявлено обвинение, а затем Троицкий суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Виноградова.

23 марта Челябинский областной суд изменил меру пресечения в отношении главы Троицка Александра Виноградова, отправив его под домашний арест до 12 мая.

19 мая Виноградова отпустили из-под домашнего ареста под залог в размере 500 тысяч рублей.