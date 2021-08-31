Суд отказал мэрии Челябинска в изъятии недостроя возле гостиницы «Малахит»

Ранее заявлялось о планах администрации выставить объект на торги

Арбитражный суд Челябинской области отказал комитету по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска в изъятии у собственника объекта незавершенного строительства на перекрестке улиц Труда и Красной. Решение принято 25 августа судом первой инстанции, говорится в картотеке арбитражных дел. Резолютивная часть будет опубликована в ближайшие дни.

Судебные разбирательства по недострою возле гостиницы «Малахит» имеют долгую историю: городские чиновники пытаются изъять у ООО «Уралбизнесстрой» недостроенный административно-торговый комплекс на протяжении последних лет. Напомним, в 2006 году на этом участке компания Евгения Рогозы «Монолит» собиралась возводить торгово-офисный комплекс с вертолетной площадкой на крыше, но позже работы были заморожены. Во время подготовки к саммитам ШОС и БРИКС недострой был включен в список гостиниц для принятия зарубежных гостей, но «вторую жизнь» не получил.

Администрация Челябинска в мае 2020 года обратилась в арбитраж с иском об изъятии недостроя площадью застройки 44,5 тыс. кв. м (со степенью готовности 23%) путем продажи с публичных торгов. Ответчиком выступило ООО «Уралбизнесстрой». Тогда суд отказал в обеспечении иска администрации, поскольку ранее было подано исковое заявление о банкротстве ООО «Уралбизнесстрой» одним из кредиторов, в этом случае изъятие объекта происходит в рамках конкурсного производства.

При этом иск КУИЗО об изъятии земельных участков, которые с 2011 года находились в аренде у ООО «Уралбизнесстрой», был полностью удовлетворен. В июле решение арбитража подтвердил Восемнадцатый апелляционный суд. В ходе судебных разбирательств ООО «Уралбизнесстрой» занимало активную позицию по недопущению изъятия недостроя и демонтажа бетонного забора, подавая апелляционные жалобы, в том числе на решение суда от 29 марта 2021 года.

В апелляционной жалобе ООО «Уралбизнесстрой» ссылается на неполное выяснение обстоятельств по делу, в частности, что ответчик не является собственником спорного забора, в связи с чем не имеет права на его демонтаж. По мнению апеллянта, демонтаж строительного забора повлечет нарушение положений закона о безопасности и возникновение открытой строительной площадки, опасной для жителей города. При этом в настоящее время договор краткосрочной аренды земельного участка, заключенного в 2011 году, прекращен, право аренды погашено, что подтверждается выпиской ЕГРН.

Разорвав договор аренды на земельные участки на пересечении улиц Труда и Красной с предпринимателем, администрация города не может выставить на торги сам недостроенный объект недвижимости, поскольку прав на него не имеет. В настоящее время в администрации города решают, будут ли подавать апелляционную жалобу на решение суда.

ИА «Первое областное» направило запрос в пресс-службу администрации Челябинска с просьбой прокомментировать информацию о судебном запрете на изъятие недостроя. На момент публикации материала ответ не поступил.

Как сообщалось ранее, мэрия планирует выставить на торги восемь объектов незавершенного строительства в Челябинске. Большую часть зданий начали строить в 2000-х, но инвесторы по разным причинам не смогли довести начинания до конца. По пяти объектам документы уже готовы, три здания пытаются отсудить у бывших владельцев.