Компания Олега Лакницкого планирует завершить долгострой возле «Малахита»

Сейчас идет подготовка будущего проекта

В Челябинске конструкции объекта незавершенного строительства возле гостиницы «Малахит» признали работоспособными. Сейчас на участке ведутся предпроектные работы. Об этом информагентству «Первое областное» рассказал владелец ООО «Трест Магнитострой» и собственник недостроя Олег Лакницкий.



Говорить о начале строительства пока рано, но уже сейчас территорию частично расчистили от деревьев.





«На участке ведутся предпроектные работы: выполняется геология, геодезия, экология. Проект также в стадии проектирования — идет сбор исходно-разрешительной документации. На данный момент ведется подготовка проекта и анализ рынка недвижимости под реализацию дальнейшего проекта. Техническое состояние конструкций оценивается как работоспособное», — прокомментировал ИА «Первое областное» Олег Лакницкий.







Владелец ООО «Трест Магнитострой» также уточнил, что строительство на объекте не ведется.







Торгово-офисный комплекс с вертолетной площадкой на крыше на пересечении улиц Труда и Красной планировала построить компания Евгения Рогозы «Монолит». Проект стартовал в 2006 году, но в итоге работы заморозили.

В 2020 году мэрия Челябинска направила в Арбитражный суд иск об изъятии недостроя путем продажи с публичных торгов. Ответчиком выступило ООО «Уралбизнесстрой». Тогда суд отказал в обеспечении иска администрации, поскольку ранее было подано исковое заявление о банкротстве ООО «Уралбизнесстрой» одним из кредиторов, в этом случае изъятие объекта происходит в рамках конкурсного производства.



Осенью 2021 года владельцем недостроя стала строительная компания ООО «Трест Магнитострой» Олега Лакницкого. Согласно выписке Росреестра, на участке должен появиться административно-торговый комплекс.