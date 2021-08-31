Дзюдоист Денис Ярцев из Челябинска завоевал титул чемпиона России среди клубных команд

Южноуральский спортсмен выиграл золотую медаль в составе команды «Явара-Нева»

В Новороссийске завершился чемпионат России среди клубных команд по дзюдо. В составе питерской команды «Явара-Нева» победителем турнира стал челябинец Денис Ярцев. В решающем сражении клуб из Санкт-Петербурга победил грозненский «Ахмат», сообщает пресс-служба Центра олимпийской подготовки по дзюдо им. А. Миллера.

Соревнования прошли в спорткомплексе «Патриот» имени Андрея Фомина. В мужском турнире приняли участие 10 команд. Клуб «Явара-Нева», за который боролся бронзовый призер чемпионата мира — 2019, участник Олимпийских игр — 2016 Денис Ярцев, в четвертьфинале взял верх над грозненским «Эдельвейсом», в полуфинале сломил сопротивление «Ратиборца» из Свердловской области, а в финале нанес поражение «Ахмату» из Грозного.

Все три встречи завершились с одинаковым счетом 3:2. В решающем матче боролись четыре участника Олимпиады в Токио, два заслуженных мастера спорта и 22 мастера спорта международного класса, медалисты чемпионатов Европы и этапов «Мировой серии».

«Чем выше конкуренция, тем выше будут результаты. В клубе растут и совершенствуются все участники, а не только индивидуальности, пусть и очень сильные. Именно поэтому мы поддерживаем детские лиги, в которых соревнования также проходят в командном формате», — отметил спортивный директор Федерации дзюдо России, заслуженный мастер спорта России Кирилл Денисов.

Бронзовые награды достались столичному «Сорбису» и сборной «Урал — Западная Сибирь». Отметим, что меньше чем через месяц, с 23 по 26 сентября, в Майкопе пройдут личный и командный чемпионаты России.