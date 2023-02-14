Средняя зарплата в Челябинской области выросла на 13%

За 11 месяцев 2022 года средний заработок составил 48,7 тыс. рублей

В Челябинской области с января по ноябрь 2022 года среднемесячная зарплата увеличилась на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Самый большой заработок зафиксировали в профессиональной, научной и технической сферах, сообщили в пресс-службе регионального Минэкономразвития.



В ноябре 2022 года рост зарплат показал 15% к аналогичному периоду 2021 года. Средний заработок составил 51,7 тыс. рублей.

«Реальная заработная плата (скорректированная на инфляцию) за 11 месяцев 2022 года составила 01,7% к соответствующему периоду 2021 года», — сказали в пресс-службе Минэкономразвития Челябинской области.

В лидерах по темпу роста оказались следующие виды деятельности: административная (+37,7%), профессиональная, научная и техническая (+22,2%), строительство (+18,1%), обрабатывающие производства (+16,6%), в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (+15,8%), в области информации и связи (+15,7%), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (+15%), оптовая и розничная торговля (+13,5%).

Больше всех в регионе получают жители, занятые профессиональной, научной и технической деятельностью, — 71,6 тыс. рублей. На втором месте те, кто работает в финансовой и страховой сферах, — 66 тыс. рублей. 65 тыс. рублей можно получать, работая в сфере информации и связи.

В числе самых прибыльных сфер также: добыча полезных ископаемых — 57,9 тыс. рублей, обрабатывающие производства — 55,2 тыс. рублей, обеспечение электрической энергией, газом, паром — 53,7 тыс. рублей, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 53,5 тыс. рублей.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам городов и районов усилить сотрудничество с собственниками предприятий по индексации зарплат. При увеличении фонда оплаты труда надо учитывать инфляцию. Глава региона подчеркнул, что экономический рост должен приводить к увеличению доходов людей.

