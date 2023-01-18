«Хорошим стимулом для региональной экономики служит реализация национальных проектов», — добавил Алексей Текслер.
Губернатор акцентировал внимание глав на необходимости активно контрактоваться для исполнения целей нацпроектов в текущем году.
«На все стройки, ремонты, приобретение оборудования и прочее нужно заключить контракты в течение первого квартала. Контроль за этим мы усиливаем. 2023 год — важнейший с точки зрения достижения целей национального развития и исполнения национальных проектов», — уточнил Алексей Текслер.
Помимо нацпроектов, будет продолжена активная работа над другими госпрограммами. Это обеспечение жильем детей-сирот и расселение людей из аварийного жилья.
«Уже сейчас можно уверенно говорить о том, что региональная экономика в целом выдержала санкционное давление, сумела избежать спада. Индекс промышленного производства за 11 месяцев 2022 года составил почти 99%. Важно, что с августа этот показатель растет. Но бизнес по-прежнему нуждается в государственной поддержке, не только финансовой», — уточнил губернатор.
Алексей Текслер напомнил, что решением правительства России продлен мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок и других надзорных мероприятий. При этом он потребовал от глав территорий не забывать о профилактической работе и обязанностях реагировать на малейшую угрозу здоровью людей и их безопасности.