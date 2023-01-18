Алексей Текслер рекомендовал проиндексировать зарплаты в городах и районах Челябинской области

Губернатор поручил главам муниципалитетов проработать вопрос с собственниками предприятий

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам городов и районов усилить сотрудничество с собственниками предприятий по индексации зарплат. При увеличении фонда оплаты труда надо учитывать инфляцию. Глава региона подчеркнул, что экономический рост должен приводить к увеличению доходов людей. В 2022 году в регионе фиксировался рост реальной зарплаты и среднедушевых доходов, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Хорошим стимулом для региональной экономики служит реализация национальных проектов», — добавил Алексей Текслер.

Губернатор акцентировал внимание глав на необходимости активно контрактоваться для исполнения целей нацпроектов в текущем году.

«На все стройки, ремонты, приобретение оборудования и прочее нужно заключить контракты в течение первого квартала. Контроль за этим мы усиливаем. 2023 год — важнейший с точки зрения достижения целей национального развития и исполнения национальных проектов», — уточнил Алексей Текслер.

Помимо нацпроектов, будет продолжена активная работа над другими госпрограммами. Это обеспечение жильем детей-сирот и расселение людей из аварийного жилья.

«Уже сейчас можно уверенно говорить о том, что региональная экономика в целом выдержала санкционное давление, сумела избежать спада. Индекс промышленного производства за 11 месяцев 2022 года составил почти 99%. Важно, что с августа этот показатель растет. Но бизнес по-прежнему нуждается в государственной поддержке, не только финансовой», — уточнил губернатор.

Алексей Текслер напомнил, что решением правительства России продлен мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок и других надзорных мероприятий. При этом он потребовал от глав территорий не забывать о профилактической работе и обязанностях реагировать на малейшую угрозу здоровью людей и их безопасности.