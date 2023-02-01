«ЧелябГЭТ» повысил зарплаты сотрудников службы содержания пути на 70% с 1 февраля

На предприятии рассказали, сколько теперь будут получать сотрудники службы

С 1 февраля ООО «ЧелябГЭТ» увеличило оклады рабочих службы содержания пути на 70%. Зарплату подняли электрогазосварщикам, электромонтерам, монтерам пути и многим другим, сообщается в телеграм-канале предприятия.

«Электрогазосварщик в ГЭТ будет получать 38 000 —40 000 рублей, монтеры пути — 28 000—38 000 рублей, сварщик термитной сварки — 32 000—42 000 рублей , электромонтер — 38 000 рублей»,— уточнили в «ЧелябГЭТ».

Кроме того, в этом году предприятие планирует увеличить штат «алюмотермитных» сварщиков, расширить штат службы путевого хозяйства, а также приобрести для сотрудников службы содержания пути автокран и два самосвала. Также в ГЭТ планируют переоборудовать два вагона в рельсоукладчик и снегоуборщик.

В ООО «ЧелябГЭТ» напомнили, что многое для развития службы содержания пути было сделано в прошлом году. Например, были приобретены пять новых грузопассажирских автомобилей, новый экскаватор-погрузчик и мобильный выправочно-подбивочный комплекс для рихтовки и выправки трамвайного пути. Специалистов службы обучили технологии алюмотермитной сварки рельсов.

Посмотреть вакансии можно на сайте предприятия.