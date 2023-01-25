Выпускники каких челябинских вузов претендуют на наибольшую зарплату

Эксперты проанализировали резюме студентов

Накануне Дня студента специалисты hh.ru проанализировали резюме учащихся вузов Челябинской области. Эксперты выяснили, воспитанники каких вузов претендуют на наиболее высокую зарплату.

Студенты рассчитывают на зарплату в 35,1 тысячи рублей. При этом в целом по региону средняя ожидаемая зарплата составляет около 40 тысяч рублей.

Наиболее высокие зарплатные ожидания оказались у учащихся Магнитогорского государственного технического университета — 39,5 тысячи рублей. На втором месте — студенты Южно-Уральского государственного университета, которые рассчитывают на зарплату в 37,5 тысячи рублей. Студенты Уральского государственного университета физической культуры ожидают зарплату 36,8 тысячи рублей.

Среди самых низких запросов — учащиеся Южно-Уральского государственного медицинского университета и Челябинского государственного института культуры с суммами в 27 и 26 тысяч соответственно.