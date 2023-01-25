Накануне Дня студента специалисты hh.ru проанализировали резюме учащихся вузов Челябинской области. Эксперты выяснили, воспитанники каких вузов претендуют на наиболее высокую зарплату.
Студенты рассчитывают на зарплату в 35,1 тысячи рублей. При этом в целом по региону средняя ожидаемая зарплата составляет около 40 тысяч рублей.
Наиболее высокие зарплатные ожидания оказались у учащихся Магнитогорского государственного технического университета — 39,5 тысячи рублей. На втором месте — студенты Южно-Уральского государственного университета, которые рассчитывают на зарплату в 37,5 тысячи рублей. Студенты Уральского государственного университета физической культуры ожидают зарплату 36,8 тысячи рублей.
Среди самых низких запросов — учащиеся Южно-Уральского государственного медицинского университета и Челябинского государственного института культуры с суммами в 27 и 26 тысяч соответственно.