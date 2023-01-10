В Челябинской области с января по октябрь 2022 года среднемесячная заработная плата увеличилась на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По данным Минэкономразвития региона, она составила 48,4 тыс. рублей.
В октябре 2022 года специалисты зафиксировали рост на 15,5% к тому же периоду 2021 года. В денежном выражении зарплата составила 50,7 тыс. рублей.
«Реальная заработная плата (скорректированная на инфляцию), по оценке Минэкономразвития области, за 10 месяцев 2022 года ожидается на уровне 101,4% к соответствующему периоду 2021 года», — пояснили в ведомстве.
Таким образом, в лидерах по темпу роста оказались следующие виды деятельности: административная (+36,9%), профессиональная, научная и техническая (+23,8%), в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (+17,9%), строительство (+17,7%), обрабатывающие производства (+16,1%), в области информации и связи (+15,6%), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (+14,7%), оптовая и розничная торговля (+14,3%).
В Минэкономразвития области также озвучили средние зарплаты в определенных видах деятельности. В профессиональной, научной и технической средняя сумма выплат достигла 71,7 тыс. рублей, в финансовой и страховой — 66,2 тыс. рублей, в области информации и связи — 64,7 тыс. рублей, при добыче полезных ископаемых можно зарабатывать 57,8 тыс. рублей, на обрабатывающих производствах — 54,8 тыс. рублей, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 54,1 тыс. рублей, а на работе по обеспечению электрической энергией, газом и паром — 53,8 тыс. рублей.
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