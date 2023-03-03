СПП Челябинской и Свердловской областей подписали соглашение о сотрудничестве

Виктор Рашников и Дмитрий Пумпянский договорились о кооперации между регионами

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области заключил соглашение о сотрудничестве со Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей. Документ на заседании в Абзаково 3 марта подписали руководители региональных объединений Виктор Рашников (председатель совета директоров ММК) и Дмитрий Пумпянский (председатель совета директоров ТМК). В рамках соглашения будут развивать промышленную кооперацию между областями.

Как отметил Виктор Рашников, интеграция Свердловской и Челябинской областей нарастает год от года.

«Совместными усилиями мы сможем более эффективно работать для улучшения инвестиционного климата и улучшения межрегиональной кооперации», — подчеркнул Виктор Рашников.

По словам Дмитрия Пумпянского, сотрудничество объединений пойдет на пользу уральскому бизнесу.

«Это очень важная веха для интеграции наших позиций и подходов. Это в целом для российского СПП — хороший пример объединения усилий», — заявил Дмитрий Пумпянский.

Заседание СПП Челябинской области открыл губернатор Алексей Текслер. Он отметил, что важнейшими приоритетами госполитики в 2023 году будут обеспечение технологического суверенитета и сохранение инвестиций в промышленность. Также глава региона поручил промышленникам проиндексировать зарплаты рабочим.