Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области отмечает 30‑летие

На торжественном заседании состоялось праздничное награждение участников объединения

Сегодня, 26 мая, Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области отмечает свое 30-летие. Участники объединения собрались в гранд-отеле «Видгоф», сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев наградил активных участников бизнес-объединения благодарственными письмами. Рабочие оборонных предприятий региона получили почетные грамоты от Минпрома РФ. С поздравлениями к Союзу промышленников и предпринимателей региона обратился губернатор Алексей Текслер.

«Наш регион был, есть и будет опорным краем державы благодаря поколениям людей, которые строили и создавали нашу промышленность. Низкий поклон всем промышленникам, предпринимателям, трудовым коллективам за огромный вклад в развитие региона, страны. Уверен, что мы и дальше будем работать так же активно»,— отметил глава региона.





СПП 30 лет, как подчеркнул губернатор, направляет энергию делового сообщества Южного Урала, выступает участником дискуссий, объединяет лидеров, сильных и целеустремленных людей, которые ставят перед собой амбициозные задачи и решают их. Союз остается надежным партнером правительства Челябинской области и органов власти, выполняет важные социальные функции, продолжает, несмотря на текущие вызовы, инвестиционные проекты. Отметил Алексей Текслер поддержку СПП участников специальной военной операции и жителей Донбасса, а также выполнение задач по гособоронзаказу.

Губернатор Челябинской области оценил и роль руководителя Союза промышленников и предпринимателей. Глава региона сказал, что, несмотря на колоссальную нагрузку, Виктор Рашников находит время и силы для развития СПП. Президент бизнес-объединения, председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината тоже обратился к собравшимся.





«За 30 лет в стране и нашем регионе произошло много больших и важных изменений. Улучшился предпринимательский климат, повысилось качество законодательства. Большинство предприятий нашего союза вышло на международный рынок. Сегодня в новых условиях они ищут и находят новых партнеров, сохраняют инвестиционную активность, успешно внедряют новые технологии, повышают производительность труда. Особая характеристика членов нашего союза — высокий уровень социальной ответственности»,— сказал в своем выступлении Виктор Рашников.

С 30-летием Союз промышленников и предпринимателей поздравил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он отметил, что промышленность Челябинской области — это не просто сфера экономики, а бренд, который создавался веками, знак качества и символ надежности для всей страны. Полпред подчеркнул, что многие поколения промышленников своим титаническим трудом заложили крепкий фундамент отрасли. Поэтому сейчас предприятия региона стойко отвечают на вызовы времени.





«Благодаря вашей работе Челябинская область является лидером по ряду направлений. В 2022 году был рост реальных доходов населения. Это говорит о том, что бизнес — с человеческим лицом, несмотря на вызовы прошлого года. Важно было поддержать трудовые коллективы. Вы это сделали, за что хочу высказать вам огромные слова благодарности и поблагодарить за верно принятые решения. Они дали возможность вашим людям чувствовать себя увереннее в это непростое время»,— рассказал Владимир Якушев.

Полпред также подчеркнул, что Союз промышленников и предпринимателей решает актуальные проблемы, предлагает идеи по мерам поддержки бизнеса, которые находят поддержку на федеральном уровне. Владимир Якушев отдельно поблагодарил оборонные предприятия. Они смогли нарастить выпуск востребованной в условиях СВО продукции в короткие сроки.





На торжественном заседании Союза промышленников и предпринимателей президенту Делового совета Евразийского экономического союза Виктору Христенко присвоили звание почетного гражданина Челябинской области. Он был одним из основателей СПП. Тогда Виктор Христенко работал в должности первого заместителя главы администрации Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер также вручил медаль за вклад в развитие Челябинской области Виктору Рашникову, особо отметив проект парка «Притяжение» и работу благотворительного фонда «Металлург». Кроме того, глава региона наградил почетными грамотами и благодарственными письмами активных участников Союза промышленников и предпринимателей.





Авторы: Константин Бабушкин, Карина Кальярова