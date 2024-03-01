Медиахолдинг «Первый областной» расскажет о работе промышленников Челябинской области

Наша компания осветит деятельность СПП и его участников

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области и акционерное общество «Областное телевидение» договорились об информационном сотрудничестве. Подписи в соглашении поставили исполнительный директор СПП Александр Гончаров и и. о. генерального директора медиахолдинга Анна Воронова сегодня, 1 марта. В рамках меморандума на ресурсах нашей компании будут публиковаться новости о работе союза и его участников.

«Мы хотим сотрудничать. Меморандум говорит о том, что мы партнеры. Соглашение направлено на более эффективное освещение деятельности СПП и его планов развития. На ресурсах медиахолдинга „Первый областной“ будем рассказываться о достижениях союза, новостях»,— пояснила Анна Воронова.





Союз промышленников и предпринимателей, как отметил его президент Виктор Рашников, понимает важность сотрудничества со СМИ. Поэтому и была достигнута договоренность.