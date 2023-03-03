Алексей Текслер: «Главные задачи на 2023 год — промышленный и инвестиционный рост»

Губернатор Челябинской области обозначил приоритеты в экономике на заседании Союза промышленников и предпринимателей

Промышленность Челябинской области в 2023 году начала уверенно восстанавливаться. После прошлогоднего падения индекс производства в январе показал рост на 7%. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил на заседании Союза промышленников и предпринимателей региона. Мероприятие проходит 3 марта в Абзаково.

О приоритетах государственной политики по поддержке бизнеса во время послания у Федеральному собранию говорил президент России Владимир Путин. Как отметил Алексей Текслер, важнейшими направлениями работы в 2023 году будут обеспечение технологического суверенитета и сохранение инвестиций в промышленность.

Еще одна из приоритетных задач — выполнение гособоронзаказа. В прошлом году перечень предприятий, которые начали выпускать продукцию военного и двойного назначения в Челябинской области, расширился.

«Безусловный приоритет этого года — выполнение гособоронзаказа. Каждый, кто участвует в этой работе, понимает свою ответственность. Все задачи по линии гособоронзаказа должны быть выполнены. Мы — один из регионов, которые успешно выполняют гособоронзаказ. Большинство предприятий, которые работают в ВПК, являются градообразующими и социально значимыми»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Для поддержки промышленности в Челябинской области разрабатывают специальные программы. Такие как региональная промышленная ипотека. Регион первым в стране запустил этот механизм. Подробнее об этом мы писали здесь. Президент России Владимир Путин высоко оценил программу промышленной ипотеки в послании к Федеральному собранию. Он призвал промышленников активнее пользоваться этой мерой поддержки. Скоро льготные займы можно будет брать не только на выкуп готовых зданий, но и на строительство цехов.

Также Алексей Текслер во время выступлении на заседании Союза промышленников и предпринимателей отметил, что в 2023 году для поддержки промышленников в регионе будет снижаться налоговая и административная нагрузка, будут выдавать госсубсидии, поддерживать инвестиционные проекты.