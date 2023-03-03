Губернатор Челябинской области поручил проиндексировать зарплаты на предприятиях

Заявление Алексей Текслер сделал на заседании Союза промышленников и предпринимателей

Губернатор Алексей Текслер призвал руководителей крупных предприятий Челябинской области проиндексировать зарплаты работникам. Рост доходов заводчан должен опережать инфляцию, подчеркнул глава региона. Заявление он сделал на заседании Союза промышленников и предпринимателей региона.

«В течение всего прошлого года мы обеспечивали рост зарплат. Таким образом, у нас рост реальных расходов был выше инфляции. А все мы помним, какая в прошлом году была инфляция. Эту работу нужно продолжать», — отметил Алексей Текслер.

По словам губернатора, рост средних зарплат жителей Челябинской области помог поддержать достойный уровень жизни людей.

«Уровень заработной платы в Челябинской области выше среднероссийского. Он превышает 50 тыс. рублей. Это неплохой результат. Еще несколько лет назад мы говорили о 35 тыс. рублей», — сказал губернатор.

Вопрос сохранения кадров — ключевой в 2023 году, подчеркивает Алексей Текслер. Поэтому работодатели должны корректировать кадровую политику. Работникам нужен соцпакет, жилье и хорошие условия труда.

«При быстром наращивании производства специальной продукции спрос на рабочие руки вырос. Важно целенаправленно менять стратегии кадровой политики, улучшать условия труда, развивать соцпакет, уделять больше внимания жилищным условиям», — заявил глава региона.