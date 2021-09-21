Собираемость налогов в Челябинской области выросла на треть

Предприятия и жители заплатили около 170 млрд рублей

За восемь месяцев 2021 года налогоплательщики Челябинской области перечислили в бюджеты всех уровней 169,4 млрд рублей. Это на 34,2% больше, чем в 2020-м. Поступления в федеральный бюджет выросли на 48,6%, составив 61,1 млрд рублей. В консолидированный бюджет области собрано 108,3 млрд рублей, с приростом на 27,3%, сообщает пресс-служба УФНС России по Челябинской области.

Больше всего поступлений пришло по НДФЛ — 54,2 млрд рублей (+15,6% к прошлому году), по НДС собрали 48,3 млрд рублей (+40%). Перечисления по налогу на прибыль — 34,7 млрд рублей с ростом к аналогичному периоду 2020 года в 1,7 раза.

В целом по имущественным налогам перечисления выросли на 9,7%, составив 12,8 млрд рублей. По налогу на имущество организаций платежи увеличились на 15,1%, составив 9,1 млрд рублей. Поступление транспортного налога обеспечено на уровне 1,2 млрд рублей, что на 6% выше уровня поступлений января — августа прошлого года. По страховым взносам перечислено 91,6 млрд рублей, что на 16% больше уровня прошлого года.

Собираемость налогов в Челябинской области растет благодаря улучшению экономических показателей. Так, индекс промышленного производства вырос на 12%, оборот оптовой торговли — на 16,2%, оборот розничной торговли — на 8,4%. Прибыль предприятий Челябинской области выросла в 3,7 раза и составила 251 млрд рублей.

В конце августа в бюджет Челябинской области добавили 25,3 млрд рублей за счет увеличения объема налоговых и неналоговых доходов на 2021 год. Большая часть этих средств по решению губернатора Алексея Текслера направлена на полное погашение дефицита бюджета.