Челябинский волейбольный клуб «Динамо-Метар» вышел в полуфинал Кубка России

На предварительном этапе челябинки заняли второе место

В Екатеринбурге завершился групповой турнир предварительного этапа розыгрыша Кубка России среди женских волейбольных команд. Челябинское «Динамо-Метар», несмотря на два поражения, сумело занять второе место и выйти в полуфинал, сообщает пресс-служба южноуральского клуба.

В стартовом поединке «динамовки» были сильнее клуба Высшей лиги «А» — ВК «Тюмень» (3:1). Однако затем дважды уступили соперницам из Екатеринбурга — «Уралочке-НТМК» (0:3) и ее дублирующему составу (2:3), поставив таким образом под угрозу выход в следующий раунд.

Волейболисткам «Динамо-Метар» удалось выиграть еще два поединка, взяв верх над командами «Омь» (3:0) и «Енисей» (3:1). Этого хватило для того, чтобы занять второе место в группе после «Уралочки» и выйти в следующий раунд турнира.

Полуфинальный этап пройдет с 20 по 23 октября. Место его проведения будет сообщено дополнительно.