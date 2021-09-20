К парку Калининского района в Челябинске добавят пешеходную зону за 25 млн рублей

На улице Чайковского установят батут, барабаны и ксилофон

Мэрия Челябинска объявила торги на благоустройство парка культуры и отдыха Калининского района и пешеходной зоны по улице Чайковского. Работы начнут в апреле 2022 года, а завершат к августу. Начальная стоимость контракта — 24,8 млн рублей. Информация опубликована на портале госзакупок.

Парк культуры и отдыха Калининского района располагается между улицами Братьев Кашириных, Северо-Крымской, Чайковского, Университетской Набережной. Как сказано в документации, работы станут первым этапом благоустройства территории Университетской Набережной.

По техзаданию подрядчик должен уложить на территории проектируемого участка плитку. Из малых архитектурных форм там появятся скамьи и урны. Для детей поставят песочницу, карусели, качели, игровой комплекс. Будут спортивные снаряды, уличные весы, площадка для занятия слэклайном (вид спортивной эквилибристики), батут, тренажер равновесия, теннисный стол. Также будет зона с развлечениями: «кривым зеркалом», уличным ксилофоном, металлическими барабанами, оптическими иллюзиями, музыкальным инструментом «звуковое колесо». Также на территории оборудуют площадку для выгула и тренировки собак.

В сквере и на пешеходной зоне смонтируют освещение. Также проведут озеленение — высадят 100 кв. м многолетников и десять деревьев, создадут живую изгородь из кустарников.

Гарантийный срок обслуживания объекта составит 60 месяцев. Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 24 сентября.