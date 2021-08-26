Бюджет Челябинской области остался без дефицита

Доходы региональной казны увеличились

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области во время 13-го заседания в первом и третьем чтениях одобрили изменения в региональный бюджет. Они предусматривают увеличение объема налоговых и неналоговых доходов на 2021 год в целом на 25,3 млрд рублей. Большая часть этих средств по решению губернатора Алексея Текслера, как сообщает пресс-служба областного Минфина, направлена на полное погашение дефицита бюджета текущего года. Он составлял 22,5 млрд рублей. Кроме того, в бюджет поступили безвозмездные дотации из федерального бюджета на сумму 4,49 млрд рублей. Это целевые деньги, предусмотренные на ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет, на капитальный ремонт и реконструкцию дорог.

«Никогда еще в августе мы не рассматривали вопрос о сокращении и ликвидации дефицита бюджета. Обычно это происходит в конце года. Сейчас очень непростое, трудное время. Губернатор и правительство принимают все меры для того, чтобы обеспечивать социальные гарантии и реализовывать все национальные проекты. Хочу поблагодарить губернатора Алексея Текслера и правительство региона», — отметил спикер парламента Владимир Мякуш.

С учетом изменений параметры областного бюджета в этом году составляют: по доходам — 219,3 млн рублей, по расходам — 219,3 млн рублей. Дефицит бюджета ликвидирован. Благодаря этому отменены планы по коммерческим займам.

«У большинства субъектов страны есть определенные ограничения по размерам госдолга. Поэтому губернатор принял стратегическое решение не наращивать дорогие коммерческие долги и полностью погасить имеющийся дефицит, чтобы уже в ближайшее время область могла привлекать значительные льготные государственные ресурсы для инфраструктурного развития (инфраструктурное меню) и реализации соответствующих проектов», — прокомментировал министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

Ликвидация дефицита бюджета, по словам Андрея Пшеницына, во многом связана с федеральными и региональными антикризисными мерами. Переход к бездефицитному бюджету сохраняет возможности для дальнейшего развития региона.

Добавим, что министр финансов также рассказал о новых расходах на сумму 2,8 млрд рублей. Дополнительные средства предусмотрены на решение первоочередных задач в муниципалитетах. Финансовую поддержку окажут родителям детей-инвалидов, сиротам, многодетным семьям. Направят деньги и на укрепление материально-технической базы больниц, которые перешли на баланс области.