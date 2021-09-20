В Челябинске за 200 млн рублей продается здание бывшего завода Колющенко

Высотка уже много лет является офисным центром

Здание по адресу: Челябинск, улица Степана Разина, 3 выставлено на продажу за 200 млн рублей. Эта высотка была частью завода имени Колющенко, выпускавшего тяжелую строительную и дорожную технику. Сейчас это предприятие существует под названием «Челябинские строительно-дорожные машины», оно входит в UMG СДМ, которое является частью холдинга «Объединенная машиностроительная группа». «ЧСДМ» находится по соседству — на улице Степана Разина, 1.

Как сообщил ИА «Первое областное» источник в сфере недвижимости, продаются не все 11 этажей, а только 10. На 11-м этаже, пристроенном, располагаются городские телеканал и радиостанция. Здание заполнено арендаторами на 30%, почти все работают по договорам краткосрочной аренды (по данным 2ГИС, офисы снимают 20 компаний). Высотка имеет два лифта, но работает только один. Здание, по словам источника ИА, может быть интересно для сдачи помещений в аренду. Постройка старая, и для ремонта могут потребоваться существенные вложения. Объект продается без обременения.

Зданием управляет ООО БЦ «ЮУ». По данным базы «СБИС», эта компания связана с рядом фирм, занимающихся сдачей в аренду помещений, и с закрывшейся сетью кондитерских «Шарлотка», чьи площади также выставлены на продажу.

Отметим, что на Avito есть информация о сдаче здания в аренду. 4800 кв. м предлагается за 1,5 млн рублей в месяц. Кроме того, в январе этого года на «Циан» было опубликовано объявление о продаже объекта по цене 700 млн рублей.