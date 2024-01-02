Сколько стоит покататься на горнолыжных курортах Южного Урала

Рассказываем о ценах на ГЛК во время новогодних каникул

Если салаты подъедены, а праздничные фильмы пересмотрены, то настало время встретиться с друзьями и заняться активным отдыхом. Южный Урал славится разнообразием горнолыжных курортов — можно найти спортивный комплекс на любой вкус и уровень катания. А при удачной погоде даже прокатиться по пухлому снегу. Не последним критерием по выбору места является расположение ГЛК и стоимость использования подъемника. Что почем в новогодние каникулы, выяснил корреспондент информагентства «Первое областное».



В этом сезоне малоснежная погода фактически сорвала работу многих горнолыжных комплексов в Челябинской области, но к концу года преподнесла сюрприз в виде обильных осадков. Новогодние праздники считают высоким сезоном, поэтому стоимость катания, как правило, выше, чем в обычные дни.

«Карпов пруд» (Челябинск)

Челябинцам теперь не обязательно ехать за город, чтобы покататься на лыжах или сноуборде. В городе заработал небольшой пологий склон, на котором можно учиться кататься или отрабатывать трюки. Есть подъемник беби-лифт. В новогодние праздники 1 час катания стоит 230 рублей, а весь день — 460 рублей. Найти склон можно по адресу Усадебная, 8а.

ГЦ «Райдер» (Миасс)

Находится в Миассе на улице Ильмен-Тау, 22а. Там есть основная и спортивная трассы, два подъемника, сноупарк и трасса ски-кросс. В новогодние праздники стоимость катания для взрослых и детей старше 9 лет составляет 1000 рублей в час. Стоимость катания детей 6—9 лет составляет 700 рублей в час, а малышей 2—5 лет — 500 рублей в час.

ГЛК «Солнечная долина» (Миасс)

На курорте есть 14 трасс, а также бугельные, ленточные и кресельные подъемники. В этом году там запустили бесплатное катание на новой учебной трассе.

В январские каникулы на курорте также действует новогодний прайс. За 3 часа катания (согласно тарифу «Почасовой») взрослому придется выложить 4000 рублей, а за 4 часа — 4500 рублей. За ребенка в возрасте до 12 лет нужно платить 2400 рублей и 2700 рублей соответственно.

На курорте также можно воспользоваться тарифом «Номинал», что означает покупку определенного количества подъемов. Для взрослых стоимость 20 подъемов составляет 5600 рублей, 30 подъемов — 7800 рублей, 40 подъемов — 9400 рублей. Для детей до 12 лет действует следующая цена: 20 подъемов — 3900 рублей, 30 подъемов — 5600 рублей, 40 подъемов — 7100 рублей.

ЦАО «Евразия» (Куса)

В центре действует такое правило: чем больше часов покупаешь, тем дешевле обходится катание. Так, 1 час для взрослого стоит 1400 рублей, 2 часа — 1800 рублей, 3 часа — 2100 рублей, 4 часа — 2200 рублей, 5 часов — 2400 рублей, за весь день катания — 3000 рублей. Для детей стоимость традиционно ниже: 1 час стоит 800 рублей, 2 часа — 1300 рублей, 3 часа — 1400 рублей, 4 часа — 1500 рублей, 5 часов — 1600 рублей, 1 день — 2000 рублей.

На курорте также можно приобрести до 80 подъемов. Услуга действует как для взрослых, так и для детей.

В «Евразии» есть несколько трасс как для новичков, так и для профессионалов, а также неподготовленные склоны для фрирайда и сноупарк. В центре работают кресельный и бугельный подъемники.

ГЛК «Банное» и «Абзаково»

Эти два популярных курорта расположены недалеко от Магнитогорска. На «Банном» есть малый и большой комплексы с зелеными, красными и черными трассами, а также кресельный и ленточный подъемники.

В «Абзаково» также есть бугельный и кресельные подъемники, трассы разных видов сложности и фан-парк.

У курортов единый ски-пасс, но с небольшим отличием стоимости катания. Например, двухчасовой тариф на «Банном» стоит 2000 рублей, в «Абзаково» — 1900 рублей. Стоимость 4 часов в обоих комплексах составляет 2500 рублей.

В «Абзаково» и на «Банном» 1 день катания стоит 3500 рублей, 2 дня — 4600 рублей, а 3 дня — 6600 рублей.

Там можно использовать как картонный ски-пасс, так и пластиковый. Стоимость последнего составляет 400 рублей.

ГЛК «Егоза» (Кыштым)

На курорте есть две трассы протяженностью до 1500 метров с искусственным оснежением. В новогодние каникулы 1 час катания для взрослых стоит 1100 рублей, 2 часа — 1800 рублей, 3 часа — 2000 рублей, 4 часа — 2200 рублей. Для детей до 12 лет включительно стоимость будет ниже: 1 час — 800 рублей, 2 часа — 1200 рублей.

ГЛК «Аджигардак» (Аша)

На ГЛК пока нет искусственного оснежения, поэтому работа комплекса зависит от погоды. В будущем там планируют сделать новые трассы, установить кресельные подъемники и снегогенераторы, построить гостиницы. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал развитие курорта ключевым проектом для Ашинского района.

В новогодние каникулы стоимость катания зависит от времени. С 10:00 до 14:00 услуга стоит 2500 рублей, с 11:00 до 14:00 — 2300 рублей, с 12:00 до 16:00 — 2500 рублей, с 13:00 до 16:00 — 2300 рублей, с 14:00 до 16:00 — 2100 рублей, с 14:00 до 18:00 — 2500 рублей, с 15:00 до 18:00 — 2300 рублей, с 16:00 до 18:00 — 1800 рублей, с 18:00 до 21:00 — 1000 рублей.