Алексей Текслер: «Развитие „Аджигардака“ — ключевой проект для всего Ашинского района»

Глава региона подвел итоги поездки на запад Челябинской области

Подводя черту под сегодняшней поездкой в Ашинский район, губернатор Алексей Текслер назвал проект, который, по его мнению, даст мощный импульс развития для всего муниципалитета. Это горнолыжный курорт «Аджигардак», который, по задумке, должен превратиться в рекреационный объект федерального масштаба. Подробности передает корреспондент ИА «Первое областное».

Напомним, сегодня, 9 октября, в начале своего большого рабочего турне по горнозаводской зоне Алексей Текслер побывал в Аше, Миньяре и Симе. По словам главы региона, он старается каждый год бывать в самом западном муниципалитете области и видит происходящие здесь положительные изменения.

Так, в райцентре в этом году в рамках «Дорожного рывка» была отремонтирована дорога по улице Гагарина, на которую губернатору в свое время указали сами жители. Ашинский метзавод завершает проектирование ледового дворца, о строительстве которого региональные власти и бизнес договаривались ранее. Кроме того, завершилось обустройство туристического маршрута «Ашинский меридиан», охватывающего все ключевые достопримечательности города.

«Скажу откровенно, получил удовольствие, когда прошелся по этому объекту», — поделился Алексей Текслер.

Открываются новые перспективы и для градообразующего предприятия: на финальной стадии находится решение о запуске проекта по строительству нового прокатного стана.

«В свете этого проговорили с менеджментом укрепление материально-технической базы техникума, который в том числе готовит кадры для завода. Договорились с предприятием по участию в программе „Профессионалитет“», — отметил Алексей Текслер.

В Миньяре принято решение построить новую больницу с дневным стационаром, детской и взрослой поликлиникой. В Симе в скором времени заработает Центр амбулаторной онкологической помощи, направленный на раннее выявление рака. Ожидается, что учреждение будет работать не только на Ашинский район, но и на соседние муниципалитеты. По президентской программе завершен ремонт школы № 2. Есть договоренность по ремонту дворцу спорта.

Но остаются и проблемы. По мнению губернатора, Миньяр по-прежнему остается местом, которое требует к себе отдельного внимания.

«Там есть неплохие изменения: сегодня я был в музее, в детской школе искусств, и положительная реакция от жителей есть. Но при этом заехал в спортивный зал — что называется, без слез не взглянешь. Дал поручение провести обследование, заниматься проектированием и далее ремонтом. В целом Миньяр требует комплексного подхода», — сказал он.

Большое количество обращений жителей из этого города связано с состоянием дорог. Поэтому принято решение в следующем году начать ремонт дороги между Миньяром и Симом.

«Таким образом, от Аши через Миньяр до Сима будет полноценная дорога», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, в городе стоит проблема безработицы. Алексей Текслер обсудил вопрос создания новых рабочих мест с руководством компании «Агрегат», посетив производственные цеха предприятия. Вообще, уверен губернатор, местные предприятия могли бы активнее участвовать в развитии города.

В Симе есть идеи по созданию нового объекта («Кванториума» или музея), который бы увековечил имя его знаменитого уроженца — Игоря Курчатова. По мнению Алексея Текслера, городу также требуется новый ФОК. Традиционные вопросы были по местной больнице: за последние несколько лет многое удалось сделать, но остается кадровая проблема. Молодежь вообще не задерживается в Ашинском районе, часто уезжает на учебу и не возвращается или поддается притяжению ближайшего мегаполиса — Уфы.

Ключевым проектом для Ашинского района, который сделает его привлекательным в том числе в глазах собственных жителей, Алексей Текслер назвал развитие горнолыжного курорта «Аджигардак».