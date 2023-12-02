Первый поезд мультимодального маршрута отправился из Челябинска до ГЛК «Солнечная долина»

Для первых пассажиров организовали праздничную программу

Сегодня, 2 декабря, с пригородного вокзала Челябинска отправился первый мультимодальный маршрут до горнолыжного комплекса «Солнечная долина». Пассажиров проводили праздничной программой и подарками, сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

«Первый рейс поезда отправился сегодня в 8:45. Пассажиров на вокзале встретили яркие костюмированные персонажи — Мандариновые ангелы, создавая по-настоящему зимнюю и праздничную атмосферу. Каждому вручили стикерпак в тематике маршрута»,— рассказали в СПК.

Поезд повышенной комфортности отправляется в путь в 8:45. Уже в 10:04 он прибывает в Миасс, и пассажиры пересаживаются на трансфер, который доставляет их на курорт. Общее время в пути составляет менее двух часов.

Обратный трансфер отправляется в 16:20. Уже в 18:34 отдыхающие прибывают на челябинский вокзал.

Напомним, в поездах, которые следуют по мультимодальному маршруту, вагоны оснащены местами для хранения горнолыжного оборудования.