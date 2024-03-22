В Челябинской области ГЛК закроют сезон соревнованиями и заездами в купальниках

Большинство курортов в регионе будут работать до середины апреля

В Челябинской области один из горнолыжных курортов объявил о прекращении катания уже в ближайшие дни. Остальные ГЛК в регионе пока не торопятся закрывать сезон и планируют спуски в купальниках и карнавальных костюмах. Где еще можно урвать кусочек уже подтаявшего, но все же снега и покататься, читайте в материале ИА «Первое областное».



ГЛК «Аджигардак» в Ашинском районе первым из остальных горнолыжных центров региона объявил о закрытии сезона. Спуститься с горы там можно 22, 23 и 24 марта. С понедельника, 25 марта, курорт прекращает прием любителей горнолыжного спорта, говорится в группе во «ВКонтакте».

«Солнечная долина» рядом с Миассом планирует работать минимум до середины апреля. По поводу таяния снега при плюсовых температурах пресс-секретарь курорта сообщила, что в начале сезона достаточно заснежили гору, поэтому беспокоиться о состоянии трасс не стоит.

6 апреля на ГЛК пройдет традиционный «Отжиг-фест», на котором лыжники и сноубордисты спустятся с горы в купальниках и карнавальных костюмах через бассейн. В этом сезоне для участников приготовили новый конкурс — создание саней. Согласно положению, на построенной конструкции нужно будет преодолеть трассу и приземлиться в бассейн.





Челябинка Ольга Шлыкова ездит на фестиваль уже не первый год. Она уже готовится к «Отжиг-фесту» в этом сезоне.





«Езжу на фестиваль для тусовки. Новые люди, знакомства, крутая атмосфера, с каждым годом организация все лучше и лучше. Костюмы все краше и краше. Готовлюсь к нему где-то за месяц — начинаю думать, что надеть. Было проще, когда был раньше спуск просто в купальниках. Но все постепенно превратилось в костюмированное мероприятие. Заморочек больше, но интереснее. Появилось много знакомых, в том числе из других городов, с которыми весь год общаемся и ждем встречи снова на закрытии. Классное, позитивное, веселое мероприятие», — поделилась Ольга Шлыкова.

На «Завьялихе» в Трехгорном меньше оснежителей, чем на «Солнечной долине». Поэтому там будут ориентироваться на качество снега при принятии решения о закрытии сезона. Ориентировочно курорт намерен работать до начала — середины апреля. Как уточнили в пресс-службе, там могут провести спуск с горы в карнавальных костюмах. Однако точной даты мероприятия нет. Анонс сделают в группе ГЛК во «ВКонтакте».

ЦАО «Евразия» организует два мероприятия. В конце марта там планируют провести соревнования для детей. 31-го числа команда по организации горнолыжных туров организует на горе заезд в купальниках, уточнили в «Евразии». Далее курорт будет смотреть на погодные условия и состояние трасс.

«Егоза» в Кыштыме планирует закрытие не раньше 15 апреля, хотя курорт также ориентируется на погодные условия и поведение снега на трассе. 31 марта там пройдет открытая тренировка. Все желающие смогут на время проехать трассу и оценить свои достижения за этот сезон, рассказала заместитель директора ГЛК «Егоза» по маркетингу и развитию Елена Санникова.

Горнолыжный центр «Райдер» в Миассе точно планирует работать до конца марта. И опять-таки курорт будет смотреть на погодные условия, отметила ведущий специалист по продвижению ГЛЦ «Райдер» Юлия Демченко.

В «Абзаково» сообщили, что пока нет точной даты закрытия сезона.

Пока все еще можно покататься на горках, не выезжая из города. В Челябинске склон на Карповом пруду будет работать до 1 апреля. В Магнитогорске курорт «Притяжение» объявил о бесплатном катании с холма при условии, что лыжник или сноубордист будет делать это в купальном костюме.

Напомним, мультимодальный поезд «Снегирь» из Челябинска до «Солнечной долины» прекратил свою работу. За сезон он перевез более 12 тысяч человек.