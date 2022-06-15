На Челябинском трубопрокатном заводе начнут производить троллейбусы

Новую модель электротранспорта презентовали на Петербургском экономическом форуме

На Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) запустят производство колесной техники. Там начнут делать троллейбусы. Первую модель электротранспорта холдинг «Синара — Транспортные Машины» (СТМ) презентовал на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба компании.

Троллейбусы с ЧТПЗ пополнят парк общественного транспорта Челябинска в рамках концессионного соглашения по модернизации инфраструктуры. До конца года в город доставят 20 таких троллейбусов. Договор с правительством Челябинской области СТМ заключили в 2021 году. В рамках соглашения город получит 168 единиц нового подвижного состава (в том числе, часть будет с увеличенным автономным ходом до 20 км). Также, помимо модернизации контактной сети города, будут реконструированы два депо, осуществлен капитальный ремонт трех действующих подстанций и строительство еще трех.

«Для СТМ это принципиально новое направление бизнеса, на развитие которого мы возлагаем большие надежды. Это будет линейка техники, первым из которой сертификацию должен пройти троллейбус модели Синара-6254. Предварительный общий объем инвестиций в первую стадию проекта оценивается в более, чем миллиард рублей», — рассказал генеральный директор СТМ Виктор Леш.

Новый троллейбус отвечает всем требованиям современности: салон оборудован USB-слотами для зарядки мобильных устройств, системами информирования, откидной аппарелью (для маломобильных групп населения), дополнительным освещением, а также климатическими системами, обеспечивающими комфортную температуру и влажность в салоне в зимние и летние периоды. Более того, одна из отличительных черт троллейбуса — увеличенная на 15% площадь остекления, которая не только дает пассажирам дополнительный обзор, но и придает самой машине особый футуристичный вид, отвечающий мировым трендам дизайна транспортных средств. Помимо этого, уровень потолка в троллейбусе «Синара» на 80 мм выше, чем у существующих на рынке аналогов.

Троллейбус имеет высокую емкость аккумуляторов в 93,6кВт*ч/км, что позволяет ему проходить до 80 км автономно. В целом, современная система управления электродвигателем обеспечивает максимальную общую энергоэффективность троллейбуса в среднем на 15% выше, чем у аналогов. Количество посадочных мест в салоне увеличено до 37, расширенные дверные проемы (1400 мм по каркасу) гарантируют комфортную и быструю посадку и высадку пассажиров, включая маломобильные группы населения.

Первый опытный образец транспортного средства был создан на производственных мощностях предприятия «СТМ-Энергорешения», располагающегося в Санкт-Петербурге.