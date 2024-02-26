Школу на 1100 учеников построят в челябинском микрорайоне Парковом

Новое образовательное учреждение сдадут к лету 2026 года

В Челябинске выбрали компанию, которая построит в микрорайоне Парковом новую большую школу. Она появится в границах улиц Бейвеля, Мусы Джалиля, Маршала Чуйкова и Хариса Юсупова. Единственным участником аукциона от управления капитального строительства администрации города стал местный специализированный застройщик «Высота». Контракт с компанией заключат на 1,4 миллиарда рублей, указано на портале госзакупок.

Сейчас территория под строительство свободна от каких-либо объектов и огорожена временным металлическим забором. Инженерные сети проходят за пределами зеленого участка. Новая школа будет трехэтажной — для начальных, средних и старших классов. Учиться там будут 1100 учеников.





Изображение школы из документации к аукциону



На первом этаже сделают гардероб, учебные классы, помещения для групп продленного дня и спальни, мастерские, столовую на 550 мест с собственным пищеблоком и буфет. На втором этаже будут учебные классы, рекреационная зона, кабинет внеурочной деятельности, артистическая, актовый зал на 430 мест, сцена и радиоузел. На третьем этаже обустроят библиотеку, медиатеку, лаборантские.

В здание установят три пассажирских лифта для маломобильных категорий учащихся. Возле школы обустроят спортивные площадки, территорию озеленят. Главным фасадом учреждение будет ориентировано на улицу Хариса Юсупова. Застройщику нужно выполнить все строительно-монтажные работы до 31 мая 2026 года.

Отметим, что в Парковом активно строятся социальные объекты. В ноябре 2023 года там появились два детских сада. К концу 2024 года возведут детсад на 140 мест. В районе улицы Маршала Чуйкова и Краснопольского проспекта построят еще одну школу на 1100 учеников. Кроме того, между улицей Скульптора Головницкого и домом № 62 на улице Хариса Юсупова появится двухполосная дорога.