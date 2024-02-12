Двухполосную дорогу построят по улице Хариса Юсупова в Челябинске

Работы завершат к октябрю 2025 года

В микрорайоне Парковом построят двухполосную дорогу по улице Хариса Юсупова на участке от улицы Скульптора Головницкого до дома № 62 на улице Хариса Юсупова — по границе лесного массива. Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска объявил аукцион. Начальная цена составляет 135,6 миллиона рублей, сказано на портале госзакупок.

Протяженность дороги составит почти 381 метр, указано в техзадании. Ширина полосы движения — 3,75 метра. Дорогу сделают в капитальном исполнении из асфальтобетона. В задачи подрядчика также входят создание дождевой канализации, наружного освещения, сети электроснабжения, озеленение. Еще нужно будет разработать проекты организации дорожного движения на время работ и при эксплуатации автодороги. Все работы нужно будет завершить к 26 сентября 2025 года.

Создание новой дороги в 54-м микрорайоне предусмотрено муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства в городе Челябинске». Инициативу обсуждали на публичных слушаниях. Проект строительства разрабатывала местная компания «Вираж». Там посчитали, что в 2021 году по существующей сейчас улице Хариса Юсупова в сутки проезжало 2200 автомобилей. Расчетная интенсивность движения к 2044 году на участке составит 5400 машин ежесуточно. Поэтому улица Хариса Юсупова будет магистральной улицей районного значения.