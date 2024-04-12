В Челябинске обсудят строительство школы на 2 400 учащихся возле микрорайона Ньютон

Предложения и замечания администрация принимает с 19 по 26 апреля

Рядом с микрорайоном Ньютон и ледовой ареной «Трактор» на северо-западе Челябинска может появиться новая школа. Она планируется большой — на 2 400 учащихся. Вопрос строительства обсудят на общественных слушаниях, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

«Не секрет, что потребность в общеобразовательном учреждении в данном микрорайоне очень высока. Поэтому управлением по архитектурно-градостроительному проектированию определено место для строительства новой школы. Здание, где смогут обучаться 2 400 школьников, планируется возвести рядом с новым общежитием ЮУрГУ, за границами природно-рекреационной территориальной зоны», — поясняют в мэрии.

Строительство новой школы закроет потребность в местах в образовательных учреждениях для жителей строящегося микрорайона № 29 и поможет разгрузить действующие школы в соседних жилых комплексах. Челябинцы могут сделать свои предложения и высказать замечания по поводу планов по возведению здания. Сбор пройдет с 19 по 26 апреля на региональном портале государственных и муниципальных услуг. В Доме архитектора экспозиция будет доступна в эти же сроки. Там же можно будет оставить свои предложения в специальном журнале. Инициатором обсуждения выступает строительная компания «Икар Групп».

Застройщик также вынес на обсуждение документацию по планировке территории того самого строящегося микрорайона № 29. Речь идет о комплексном развитии на участке в границах улиц Братьев Кашириных, Академика Макеева, 250-летия Челябинска и Салавата Юлаева.