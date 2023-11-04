Шесть предприятий из Челябинской области попали под санкции США

Штаты в очередной раз расширили свой санкционный список

Соединенные Штаты Америки внесли в обновленный санкционный список около 200 компаний и 40 физических лиц из России. В их числе и шесть предприятий из Челябинской области. Соответствующая информация размещена на сайте управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Ограничения введены в отношении завода «Пластмасс» из Копейска, Завода подшипниковых узлов, предприятий «Абсолют шар», «Магнитогорский завод прокатных валков», «Инструментально-подшипниковая компания» и научно-технического центра «Приводная техника».

Санкции означают прекращение всех обязательств по ранее заключенным договорам, запрет транзита их продукции, а также заморозку активов.

Ранее под санкции США попали Челябинский тракторный завод, Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева, Магнитогорский металлургический комбинат и другие предприятия.