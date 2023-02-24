Ядерный центр имени Забабахина из Челябинской области попал под санкции США

Институт расположен в закрытом городе Снежинск

В пятницу, 24 февраля, министерство финансов США расширило санкции против российского оборонно-промышленного комплекса. В «черный список» попал и РФЯЦ-ВНИИТФ имени Забабахина из Челябинской области.

«Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Забабахина» (РФЯЦ-ВНИИТФ) расположен в закрытом городе Снежинск и входит в государственную корпорацию «Росатом».

«Главная задача ВНИИТФ — решение научно-технических проблем, связанных с обеспечением и сохранением надежности и безопасности ядерного оружия Российской Федерации»,

— говорится на сайте организации.

Институт поддерживает и развивает 35 базовых критических технологий ядерного оружейного комплекса РФ, которые имеют важное значение для обороны страны и безопасности государства. Вместе с тем ВНИИТФ успешно решает сложные задачи в ядерно-энергетическом комплексе, в ядерной медицине, супер-ЭВМ и расчетных технологиях.