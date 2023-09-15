Челябинский тракторный завод вошел в новый санкционный список США. Под очередные ограничения попали более 10 российских предприятий, работающих в оборонном секторе. Информация опубликована на официальном сайте Госдепа.
Ограничения включают прекращение обязательств по договорам, запрет транзита продукции предприятий, заморозку их активов.
В июле Челябинский тракторный завод включили в санкционный список Украины.
ЧТЗ (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») выпускает дизельные двигатели для танков и других боевых машин, а также запчасти.
Ранее в санкционные списки США включали Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева (входит в госкорпорацию Роскосмос, Миасс), Магнитогорский металлургический комбинат.