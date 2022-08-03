Магнитогорский комбинат считает санкции США необоснованными

В компании заявили о возможности оспаривания решения американских властей

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» назвал введенные накануне американскими властями санкции против компании и ее контролирующего акционера Виктора Рашникова необоснованными и контрпродуктивными. Официальное заявление от компании появилось на сайте комбината.

Накануне, 2 августа, США ввели санкции против ряда российских компании и бизнесменов. В список попали 13 физических лиц, среди которых председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. Блокирующие санкции ввели и против его компании, а также дочерних предприятий комбината. Документ опубликован на сайте управления по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

Сегодня представители ПАО «ММК» опубликовали официальное заявление на решение американских властей. В сообщении подчеркнули, что в компании попытаются оспорить документ всеми возможными способами и назвали санкции необоснованными.

«Считаем санкции против В. Ф. Рашникова, ПАО „ММК“ и его дочерних компаний необоснованными и контрпродуктивными. Компания изучает принятое американскими властями решение, оценивает его потенциальный эффект и возможность оспаривания введенных санкций всеми доступными способами»,

— говорится в тексте заявления.

Как сообщало ИА «Первое областное», в марте 2022 года Виктор Рашников попал под санкции Евросоюза из-за начала спецоперации на Украине. В настоящее время комбинат и его совладелец оспаривают этот шаг в Европейском суде.