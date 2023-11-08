Президент компании «Южуралзолото» Константин Струков попал под санкции Великобритании

Ему запретили въезд на территорию страны

Великобритания ввела санкции в отношении президента «Южуралзолото группа компаний» и вице-председателя Заксобрания Челябинской области Константина Струкова. Все его активы в случае обнаружения в стране будут заморожены, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Соединенного Королевства.



В списке также значатся Уральская горнодобывающая компания, золотодобывающие компании Nord Gold и Highland Gold Mining, «Красцветмет», Российская национальная перестраховочная компания, Paramount Energy & Commodities, Paloma Precious, Fly Bridge. Кроме того, там находятся 20 физических лиц, которые связаны, в том числе, с перечисленными компаниями. Активы предпринимателей в случае обнаружения их в Великобритании, будут заморожены. Кроме того, им запрещен въезд на территорию страны.

С начала 2022 года Лондон ввел рестрикции в отношении 1,8 тыс. физических лиц. В их числе оказались олигархи. Их общее состояние в феврале прошлого года составляло 177 млрд долларов, уточняет издание.

«Южуралзолото» — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России по объему производства и запасам. Активы включают месторождения в Челябинской области и Республике Хакасия. Также компания разрабатывает месторождения россыпного золота в Красноярском крае.

Владельцем и президентом ООО УК «Южуралзолото Группа Компаний» является Константин Струков. В сентябре этого года губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил предпринимателя медалью «За вклад в развитие Челябинской области».