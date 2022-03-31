Сервис такси «Ситимобил» прекратит работу 15 апреля

До этого услуги агрегатора будут доступны

Агрегатор такси «Ситимобил» прекратит работу с 15 апреля. До этого времени клиенты смогут пользоваться услугами сервиса в приложении. Информацию об уходе с российского рынка компания сообщила в соцсети «ВКонтакте».

«Мы с вами до 15 апреля. Потом сервис прекратит свою работу. А пока вы можете кататься с нами на авто и самокатах, получать бонусы по программе лояльности», — говорится в заявлении.

При этом каршеринг «Ситидрайв» продолжит действовать. В Челябинске этот сервис аренды машин не работает. Также будут доступны самокаты Urent. Будет ли сервис работать в этом году в Челябинске — неизвестно. Urent объявил в Челябинске поиск нового партнера, с которым готов работать по франшизе. Пока компания не планирует ставить свои транспортные средства к открытию сезона. Ранее Urent работала в Челябинске по франшизе через партнера ООО «Сибирьшеринг» (Тюмень).

Агрегатор «Ситимобил» работал в России с 2007 года. В 2019 году сервис был запущен в 70 российских городах. По данным РБК, об уходе компания сообщила 11 марта. Сервис входит в совместное предприятие Сбербанка и VK. Оборот компании в 2020 году, как следует из отчетности Mail.ru Group, составил 46 млрд рублей, увеличившись в 2,2 раза.