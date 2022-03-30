Сервис аренды самокатов Urent ищет нового партнера в Челябинске

Ему предложат работать по франшизе под известным брендом

Сервис аренды самокатов Urent объявил в Челябинске поиск нового партнера, с которым готов работать по франшизе. Пока компания не планирует ставить свои транспортные средства к открытию сезона.

«Мы сейчас в процессе поиска нового партнера для работы в Челябинске. Поэтому перспективы запуска и сроки пока не комментируем. Urent продолжит в этом сезоне работать более чем в 60 регионах и предоставлять массовый и доступный сервис микромобильности, но в ряде регионов мы запускаемся с помощью партнеров, и для нас важна как способность обеспечить качественный сервис, так и готовность города поддерживать развитие микромобильного транспорта», — сообщили в пресс-службе компании Urent.

Ранее Urent работала в Челябинске по франшизе через партнера ООО «Сибирьшеринг» (Тюмень). Для аренды предлагались электросамокаты Ninebot ES4. В стоимость входила плата за активацию (50 рублей), каждая минута использования стоила в 2021 году пять рублей. Таким образом, час передвижения обходился в 350 рублей.

Арендовать самокат можно было в приложении Urent для iOS или Android, а также в приложении сервиса заказа такси «Ситимобил», поскольку данная компания являлась технологическим партнером. В этом году компания «Ситимобил» в связи с военной спецоперацией на Украине заявила об уходе из России и приостановила все проекты, кроме каршеринга.

«Ситимобил — это технологический партнер компании Urent, через который можно было арендовать самокаты, не более того. Данная компания не вела никакой операционной деятельности, связанной с самими самокатами», — пояснили ИА «Первое областное» в пресс-службе Urent.

Сервис Urent являлся первым сервисом аренды самокатов, который появился в Челябинске. Изначально сервис был запущен в конце 2018 года предпринимателем Андреем Колесником — в Краснодаре, Сочи, Адлере, Анапе и на курорте «Роза Хутор». В 2021 году самокаты Urent были доступны в 50 городах страны. После того как завершится поиск партнера, готового работать по франшизе с Urent, сервис возобновит работу в Челябинске.

Как сообщалось ранее, сервис аренды электросамокатов Whoosh 30 марта объявил о старте сезона в Челябинске. В этом году парк увеличится на 60%, на улицы поставят более 2 тыс. средств передвижения, а зона покрытия сервиса увеличится. Самокаты уже поставили на пересечении улицы Энгельса и проспекта Ленина.