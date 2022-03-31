Жителя Челябинской области оштрафовали за оскорбление врача

Несдержанный пациент обматерил доктора во время приема

Житель Сосновского района оштрафован за оскорбление врача в поликлинике, сообщает в четверг, 31 марта, пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В январе 2022 года 32-летний мужчина заглянул в кабинет доктора, чтобы записаться на прием. Так как запись проводится в регистратуре, женщина-врач на его вопрос не ответила. К тому же она осматривала другого пациента. Тогда мужчина разозлился и оскорбил врача-терапевта, используя нецензурную брань.Свидетелями хулиганского поступка стали медсестра и пациент, находившиеся в кабинете. Заручившись их поддержкой, врач подала заявление в прокуратуру.

«Прокурор возбудил в отношении гражданина административное дело по статье „Оскорбление“. А мировой суд оштрафовал пациента на 3 тысячи рублей»,

— рассказывают в пресс-службе.