В январе 2022 года 32-летний мужчина заглянул в кабинет доктора, чтобы записаться на прием. Так как запись проводится в регистратуре, женщина-врач на его вопрос не ответила. К тому же она осматривала другого пациента. Тогда мужчина разозлился и оскорбил врача-терапевта, используя нецензурную брань.
Свидетелями хулиганского поступка стали медсестра и пациент, находившиеся в кабинете. Заручившись их поддержкой, врач подала заявление в прокуратуру.
«Прокурор возбудил в отношении гражданина административное дело по статье „Оскорбление“. А мировой суд оштрафовал пациента на 3 тысячи рублей», — рассказывают в пресс-службе.
Между тем с 1 апреля в Челябинской области начнет работу круглосуточная единая служба оперативной помощи Минздрава. Вызвать врача на дом, записаться на прием или вакцинацию, а также оставить жалобу на качество оказания медицинской помощи южноуральцы смогут по номеру 122.