Индексация пенсий и «Госуслуги» для подростков: как изменится жизнь россиян в апреле‑2022

Рассказываем, какие законы вступают в силу с сегодняшнего дня

В апреле в России вступает в силу ряд законов, среди которых — повышение социальных пенсий, регистрация на портале «Госуслуги» подростков с 14 лет и упрощение получения социальной поддержки. Подробнее обо всех нововведениях — в материале ИА «Первое областное».

С 1 апреля в России проиндексируют на 8,6% социальные пенсии. В их числе — пенсии по инвалидности, потере кормильца, старости и социальные пенсии детям сиротам. Индексация произойдет автоматически и коснется около четырех миллионов человек.

Совершать переводы от физических лиц юридическим и индивидуальным предпринимателям через Систему быстрых платежей можно будет также с 1 апреля. Обычно такие платежи используются для оплаты различных товаров и услуг.

Те, кто получает соцподдержку, с сегодняшнего дня могут согласиться на использование их банковских реквизитов в Единой системе идентификации и аутентификации. Что это значит? Новшество позволит информационным системам сразу получить доступ к реквизитам человека для начисления ему соцподдержки. Воспользоваться этой опцией можно будет, заполнив данные на сайте «Госуслуги».



Также с 1 апреля подростки старше 14 лет смогут самостоятельно зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Для этого им необходимо будет указать свой СНИЛС, паспортные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Там они смогут зайти в свой электронный дневник, узнать домашнее задание, а также получить другую информацию.

С сегодняшнего дня максимальная ставка по льготной ипотеке вырастет до 12%. Максимальный размер кредита на покупку жилья в Челябинской области не должен будет превышать 6 миллионов рублей. Подробнее — в нашем материале.



С 1 апреля договор добровольного медицинского страхования трудовых мигрантов должен будет действовать на всей территории России.

Еще одно нововведение начала апреля — в силу вступает закон, согласно которому участников спецоперации на Украине и тех, кто принимал участие в боях на территориях Донецкой и Луганской народных республик, признают ветеранами.

Статус позволит им претендовать на налоговые, транспортные, земельные и жилищные меры социальной поддержки, предусмотренные в России для ветеранов боевых действий. Кроме того, для них будут предусмотрены льготы при оплате коммунальных услуг.



С 5 апреля вводится ответственность за фейки о работе госорганов за рубежом. Речь идет о посольствах, Росгвардии, МЧС, Следственном комитете и прокуратуре. За публичное распространение ложной информации об исполнении ими своих полномочий за пределами страны грозит до трех лет лишения свободы.