В Челябинске экс‑начальник оперотдела СИЗО пойдет под суд за взятки от заключенных

По версии следствия, обвиняемый получил более 200 тысяч рублей

В Челябинске завершено расследование уголовных дел о превышении полномочий и получении взятки. Под суд пойдет бывший начальник оперативного отдела СИЗО-3. Об этом сегодня, 31 марта, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, обвиняемый в течение года получил от заключенных взятки на сумму более 200 тысяч рублей за возможность пользоваться телефонами, а также отбывать наказание, назначенное судом, в следственном изоляторе.

«В отношении начальника были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий), части 3, пункту „в“ части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)», — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Как ранее сообщал наш сайт, Копейский городской суд вынес приговор в отношении бывшего начальника исправительной колонии № 15 (Потанино). Владимир Ульянов признан виновным в превышении должностных полномочий и получении взяток.