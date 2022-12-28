Сельдь под шубой в Челябинской области подорожала на 4%

Челябинскстат подсчитал стоимость новогоднего салата

Стоимость салата «Сельдь под шубой» в Челябинской области в этом году выросла на 4% по сравнению с 2021-м. Приготовление блюда обойдется в 206,4 рубля. В 2022-м, по данным Челябинскстата, сильно подешевели овощи. Однако рыба и майонез значительно выросли в цене.





Источник — Челябинскстат

Стоимость свеклы снизилась на 36%. 300 грамм, которые нужны для приготовления салата, будут стоить 7,2 рубля. Картофель подешевел на 34%, 400 грамм стоят 10,8 рубля. Морковь подешевела на 30% — 4,9 рубля за 200 грамм. Два куриных яйца стоят 15,4 рубля (−6,5% за год). Сильнее всего подорожала сельдь — на 19% (82 рубля за 350 грамм). Майонез подорожал на 10% (83 рубля за 300 грамм). Немного подорожал лук — на 2% (2,7 рубля за 100 грамм для салата).

Как ранее подсчитал корреспондент ИА «Первое областное», стоимость главного новогоднего салата — оливье — в Челябинской области в этом году выросла всего на 3,8% по сравнению с прошлым. Несмотря на инфляцию, сильно подешевели овощи. А вот колбаса подорожала на 11%. Килограмм салата для новогоднего стола, согласно данным Росстата, будет стоить 247 рублей.





Подорожал в этом году традиционный напиток новогоднего застолья — шампанское. По данным Росстата, игристые вина отечественного производства в Челябинской области за год подорожали на 13%. Средняя стоимость бутылки — 337 рублей.

Индекс новогоднего стола в целом в Челябинской области вырос на 3% к аналогичному периоду прошлого года, подсчитали в челябинском отделении Банка России. В меню включили одно из традиционных блюд новогоднего стола — селедку под шубой. Заметно подешевела — на 18% — овощная тарелка, состоящая из огурцов, помидоров и зелени.

Фруктовая тарелка в этом году подорожала из-за повышения цен на импортные фрукты: бананы, киви, цитрусовые. Стоимость апельсинов, без которых не обходится ни один новогодний стол, выросла почти на 5% из-за сокращения объемов поставок. Но стоимость тарелки сбалансировали другие фрукты — виноград и груши.

В ноябре 2022 года уровень годовой инфляции в Челябинской области составил 10,02%, это ниже, чем в целом по России, на 1,9%.