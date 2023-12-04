«Индекс оливье» в Челябинской области вырос на 3,3%

Стоимость салата увеличилась меньше, чем в прошлые два года

Пожалуй, самый новогодний салат в России — оливье. С 2009 года рассчитывается «индекс оливье». Он отражает изменение цен на продукты, которые нужны для приготовления этого салата. Эксперты Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области выяснили, что в ноябре 2023 года «индекс оливье» вырос на 3,3%. Стоимость пяти порций салата составила 261 рубль 80 копеек.

«Следует отметить, что за последние три года это минимальный скачок „индекса оливье“. Так, в 2020—2021 годах увеличение составляло 14%, а в 2021—2022 годах — 4%. При этом стоимость оливье выросла меньше, чем общая годовая инфляция в Челябинской области (+6,62%)», — отмечают в КСП.

Эксперты Контрольно-счетной палаты составили советы для жителей Челябинской области, чтобы приготовление самого народного салата не обернулось большими тратами и чтобы не столкнуться с дефицитом в предновогодние дни. Следует уже сейчас покупать консервы и продукты с длительным сроком хранения. Если есть овощи с огорода — используйте их по максимуму. Посмотрите стоимость необходимых продуктов на маркетплейсах, ведь там может быть дешевле, чем в обычных магазинах. Впрочем, и в торговых точках у дома или по пути на работу могут устраивать акции, поэтому стоит отслеживать цены и там.





По данным КСП, среди ингредиентов больше всего подорожали яйца. Информагентство «Первое областное» уже отмечало это, а также публиковало комментарии от Минсельхоза региона и одной из крупнейших птицефабрик. Эксперты КСП говорят об увеличении стоимости материально-технических ресурсов, повышении затрат на обслуживание оборудования, росте расходов на автопарк (доставка, техобслуживание, ремонт).