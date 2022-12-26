В Челябинской области индекс новогоднего стола вырос на 3%

Среди причин — снижение поставок цитрусовых

В Челябинской области индекс новогоднего стола в ноябре 2022 года вырос на 3% к аналогичному периоду прошлого года, подсчитали в челябинском отделении Банка России.

В меню включили одно из традиционных блюд новогоднего стола — селедку под шубой. В ноябре этого года салат обошелся на 4,6% дешевле благодаря снижению цен на свеклу, морковь и картофель. Заметно ниже, на 18%, сложилась стоимость овощной тарелки, состоящей из огурцов, помидоров и зелени.

При этом выросла стоимость молокосодержащих продуктов, к примеру сыра. В связи с этим жюльен, который было решено подать на горячее, обошелся дороже на 9%. Несмотря на то что цены на куриное мясо и грибы — главные ингредиенты этой закуски — стали ниже, чем год назад, блюдо подорожало из-за выросших цен на сыр, сливки и сливочное масло.

Однако стоит отметить, что с начала осени годовой рост цен на молочные продукты в Челябинской области замедлился. Основная причина — снижение издержек производителей на корма, ограничения экспорта сои и выделения субсидий на производство и переработку молока.

Фруктовая тарелка в этом году подорожала из-за повышения цен на импортные фрукты: бананы, киви, цитрусовые. Стоимость апельсинов, без которых не обходится ни один новогодний стол, выросла почти на 5% из-за сокращения объемов поставок. Но стоимость тарелки сбалансировали другие фрукты — виноград и груши.

Следуя здоровому образу жизни, эксперты выбрали безалкогольные напитки. На новогодний стол поставили газированную воду, минералку и фруктовый сок. Стоимость такого набора напитков за год увеличилась на 18%. В большей степени на это повлиял рост затрат производителей на тару и упаковку.

«При расчете индекса новогоднего стола мы учли долю каждого компонента в общей потребительской корзине, стоимость которой ежемесячно рассчитывает Росстат. Она включает более 550 товаров и услуг. Но поскольку Новый год — праздник семейный, то и новогоднее меню формируется исходя из личных предпочтений, семейных обычаев и традиций. Соответственно, индекс новогоднего стола у каждой семьи будет разный», — комментирует управляющий челябинским отделением Банка России Елена Федина.

Как ранее подсчитал корреспондент ИА «Первое областное», стоимость главного новогоднего салата — оливье — в Челябинской области в этом году выросла всего на 3,8% по сравнению с прошлым. Несмотря на инфляцию, сильно подешевели овощи. А вот колбаса подорожала на 11%. Килограмм салата для новогоднего стола будет стоить 247 рублей.

Подорожал в этом году традиционный напиток новогоднего застолья — шампанское. По данным Росстата, игристые вина отечественного производства в Челябинской области за год подорожали на 13%. Средняя стоимость бутылки — 337 рублей.



В ноябре 2022 года уровень годовой инфляции в Челябинской области составил 10,02%, это ниже, чем в целом по России, на 1,9%.