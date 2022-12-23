В Челябинской области замедлилась годовая инфляция

Среди причин — охлаждение потребительской активности

Годовая инфляция в Челябинской области замедлилась с 10,51% в октябре до 10,02% в ноябре, что ниже значения по стране в целом (11,98%), но несколько выше, чем по Уральскому федеральному округу (9,70%), сообщает пресс-служба челябинского отделения Банка России.

«Замедление инфляции в регионе, как и месяцем ранее, преимущественно обусловлено расширением предложения на отдельных товарных рынках, снижением издержек производителей ряда продовольственных товаров и охлаждением потребительской активности в сегменте непродовольственных товаров длительного пользования», — считают аналитики Центробанка.

Темп прироста цены на востребованные продукты питания в ноябре снизился на 0,8% по сравнению с октябрем и составил 10,8%. Положительная динамика установлена за счет снижения цен на молоко и сливочное масло, объемы производства которых в стране выросли. Также сдерживанию роста себестоимости молока и молочной продукции способствовало субсидирование затрат животноводческих ферм. Рекордный урожай зерна позволил сдержать рост цен внутри страны на муку, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия.





В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились на 0,8% до 8,1% за счет ослабления спроса на легковые автомобили, шины, технику, а также ускорения годового снижения цен на телерадиотовары и средства связи. На российском рынке стали появляться отечественные товары по более выгодным ценам, чем импортные аналоги. В случае невозможности скорой замены запчастей или электроники дефицитные позиции удалось закрыть за счет развития параллельного импорта. При этом темп прироста цен на услуги в Челябинской области подрос в ноябре на 0,3% до 11,36%.

«В условиях повышения спроса населения на внутренние перелеты, в том числе по причине все большей популярности путешествий по стране, увеличились годовые темпы удорожания авиабилетов. Удлинение авиамаршрутов в связи с закрытием части воздушного пространства привело к ускорению годового роста цен на зарубежные поездки», — уточнили в челябинском отделении Банка России.





Инфляция в Уральском федеральном округе снизилась до 9,70% в ноябре с 10,38% в октябре. На динамику цен в округе повлияли расширение предложения и ослабление потребительской активности на отдельных товарных рынках, а также замедление роста издержек производителей продовольствия.

Годовая инфляция в России замедлилась и составила 11,98%. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.