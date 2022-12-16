«Индекс оливье» в 2022 году вырос на 4% в Челябинской области

Овощи для новогоднего салата значительно подешевели

По данным Росстата, стоимость оливье в Челябинской области в этом году выросла всего на 3,8% по сравнению с прошлым. Несмотря на инфляцию, сильно подешевели овощи. А вот колбаса подорожала на 11%. Килограмм салата для новогоднего стола будет стоить 247 рублей. Корреспондент ИА «Первое областное» сравнил, как изменились цены на продукты для оливье за год.

Опираясь на традиционный рецепт оливье, мы рассчитали вес ингредиентов на 1 кг салата. Вам потребуется картофель — 120 г, морковь — 120 г, вареная колбаса — 300 г, зеленый горошек — 120 г, яйца — 2 шт., огурец — 100 г, сметана — 150 г, лук — 50 г, соль и перец по вкусу.

По данным Росстата, в Челябинской области стоимость большей части овощей для оливье значительно снизилась. Картофель подешевел на треть. Килограмм стоит 27 рублей, в прошлом году из-за плохого урожая цена была 41 рубль. Морковь стала дешевле на 30% (24,7 рубля за килограмм). Цены на свежие огурцы снизились за год на 16 рублей (−14%). Яйца тоже стали дешевле — на 6,5% (77 рублей за десяток).





На некоторые ингредиенты цены выросли, но не так значительно, как в прошлом году. Вареная колбаса подорожала на 11% (524 рубля за килограмм). Банка консервированного горошка стоит 68 рублей, это на 10% больше, чем в 2021-м. Сметана подорожала на 2 рубля за год, а лук — на 50 копеек.

В результате 1 кг оливье (5 порций) обойдется южноуральским хозяйкам в этом году в 247 рублей. Это на 9 рублей больше, чем в 2021-м. В прошлом декабре стоимость была на 36 рублей выше, чем в 2020-м. Таким образом, стоимость любимого новогоднего блюда за календарный год увеличилась на 4%. Одна порция оливье собственного приготовления на новогоднем столе южноуральцев будет стоить 49 рублей.





Подорожал в этом году традиционный напиток новогоднего застолья — шампанское. По данным Росстата, игристые вина отечественного производства в Челябинской области за год подорожали на 13%. Средняя стоимость бутылки — 337 рублей.

В России бутылка игристого вина объемом 0,75 л в среднем обходится покупателям от 400 до 1800 рублей, пишут «Известия» со ссылкой на исследование «СберМаркета». В среднем брют стоит 1518 рублей, игристое полусладкое — 498 рублей, полусухое — 719 рублей. Отмечается, что с ноября спрос на отечественное шампанское вырос в четыре раза, на российские вина — в два раза.

Среди вин популярнее всего красное, на которое приходится около 42% от всех проданных бутылок с этим напитком. На втором месте — белое, на третьем — розовое и другие вина. Большинство россиян покупает сухое (58%) и полусладкое (36%) вино, реже выбирают полусухое и сладкое. Среди самых популярных сортов: шардоне, мерло, рислинг, пино нуар, совиньон блан, шираз.