Санатории Южного Урала заработали 1,5 млрд рублей в первом полугодии 2025‑го

Турпоток увеличился на 7% в этом году

В санаториях Южного Урала в первом полугодии 2025 года отдохнули 72 тысячи человек. Регион вошел в тройку по стране по количеству людей, выбравших такой вид отпуска, сообщает платформа «Санатории-России».

Туристический поток в 2025 году увеличился на 7% по сравнению с прошлым годом. Санатории Челябинской области заработали 1,5 миллиарда рублей по итогам первых двух кварталов.

По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, несмотря на высокий спрос, высокие цены на услуги санаториев приводят к тому, что они становятся недоступными для значительной части населения. Также наблюдается рост конкуренции со стороны зарубежных направлений, которые предлагают более выгодные условия.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что Южный Урал стал популярнее у туристов из Центральной России. Это связано с развитием федеральных турпродуктов с маршрутами от горных походов до исторических экскурсий.