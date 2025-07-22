Россияне стали чаще выбирать Челябинск для отпуска

Бронирование авиабилетов в столицу Южного Урала этим летом выросло на 12%

Челябинск стали чаще выбирать точкой для внутреннего туризма. Как рассказали в региональном Центре проектного развития территорий и туризма со ссылкой на аналитиков «Авиасейлс», этим летом бронирование билетов на самолет в столицу Южного Урала выросло на 12%.

Больше всего гостей прибывает из Москвы (46% всех бронирований), за ней следуют Санкт-Петербург (21%), Сочи (18%), Минеральные Воды (3%) и Казань (2%). Больше всего времени в Челябинске проводят петербуржцы — около 10 дней в среднем.

«В Челябинской области наблюдается качественное изменение туристического потока. Гостям предлагаются разнообразные сценарии отдыха: от активного — с посещением национальных парков и сплавами по рекам в горной местности до оздоровительного — с турами в санатории и курорты. Все большую популярность у туристов набирают культурно-познавательные экскурсионные программы, событийный и гастрономический туризм», — поделилась гендиректор Центра проектного развития Инна Хваткова.

А вот сами челябинцы путешествуют в основном по России: 81% бронирований авиабилетов составляют внутренние рейсы. На отдых по России горожане закладывают в среднем неделю. Самые популярные направления — Москва (41%), Сочи (23%), Санкт-Петербург (22%), Минеральные Воды (3%) и Казань (2%). Также у южноуральцев увеличился интерес к загранице (на 5% к прошлому году). Для отпуска выбирают Беларусь (19%), Турцию (18%), Азербайджан (15%), Таджикистан (14%) и Армению (10%), в других странах челябинцы задерживаются в среднем на 10 дней.

Напомним, Южный Урал становится популярнее у туристов из Центральной России: более 8 миллионов человек побывали в регионе в прошлом году.