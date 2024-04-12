На ярмарке трудоустройства в Челябинске востребованными стали инженеры, учителя и врачи

Работодатели региона представили более 9 тысяч вакансий

В Челябинске в топ-3 самых востребованных профессий на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» вошли инженеры, учителя и врачи. Работодатели региона представили на четырех площадках ярмарки более 9 тысяч вакансий, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Ярмарка трудоустройства — это не только про поиск работы, но и про обучение, повышение квалификации, возможности освоения новой профессии. Ограничений по возрасту на программы по переобучению сегодня нет. Более того, люди старше 60 лет также могут пройти переобучение. В основном в регионе востребованы рабочие специальности. Треть действующих вакансий на сайте „Работа России“ — это производственная сфера. Наибольший кадровый спрос наблюдается в производстве, системе образования и здравоохранения региона. В Челябинске сегодня насчитывается порядка 19 тысяч вакансий в производственной сфере», — уточнил начальник Главного управления по труду и занятости Челябинской области Владислав Смирнов.





Ужесточение конкуренции производственных предприятий за кадры стимулирует рост заработной платы на рынке труда. По итогам 2023 года средняя начисленная зарплата выросла на 16,2%, в первом квартале этого года — еще на 8%. На предприятиях оборонного комплекса средний уровень зарплаты производственного персонала составляет 90 тысяч рублей и выше.

«Основная потребность на „ЧТЗ-Уралтрак“ в производственном персонале: широко востребованы рабочие направления — операторы станков с ЧПУ, токари, фрезеровщики, станочники широкого профиля. Наше преимущество в том, что на дефицитные специальности мы обучаем на заводе „с нуля“. Помимо рабочих рук, заводу также требуются инженеры-конструкторы, инженеры-технологи. Это связано с активным развитием НИОКР, поэтому инженеры очень востребованы», — рассказала начальник отдела обучения персонала ООО «ЧТЗ-Уралтрак» Виктория Барсукова.

На заводе в этом году сформировали научно-производственную роту, где ребята, проходящие срочную службу в армии, могут продолжать работать на предприятии без отрыва от производства. По словам Виктории Барсуковой, трудоустраиваются на ЧТЗ сегодня со всей России, действует вахтовый метод.





На промышленные предприятия региона, реализующие гособоронзаказ, приезжают трудиться из Башкирии, регионов Центральной России и даже северных регионов, где уровень доходов выше среднего по РФ.

«На ярмарке трудоустройства автозавод „Урал“ предложил много вакансий. В их числе офисные и рабочие профессии для всех категорий граждан. В топе самых востребованных — слесари, бригадиры, токари, фрезеровщики. Также востребованы инженеры, экономисты, водители-испытатели. Заработная плата на заводе стартует от 70 тысяч рублей. На ярмарке мы активно приглашали выпускников техникумов. Есть возможность, работая на автозаводе, продолжить обучение в вузе за счет предприятия. Мы давно сотрудничаем по целевому набору с миасским филиалом ЮУрГУ. Приезжим сотрудникам мы компенсируем плату за аренду жилья, строим заводские хостелы, где размещаем иногородних. В целом на предприятии действует более 20 социальных программ», — рассказала специалист по персоналу автозавода «Урал» Мария Мыльникова.





Достойную заработную плату и субсидии на время обучения профессии водителя троллейбуса предложили в ходе ярмарки трудоустройства представители проекта «Челябинский троллейбус».

«Мы набираем водителей через обучение, приглашаем кандидатов старше 21 года. Курсы рассчитаны на 6 месяцев, и в течение всего этого периода выплачивается ежемесячная стипендия 40 тысяч рублей, для иногородних предоставляем жилье. После обучения официально трудоустраиваем для работы на новых троллейбусах „Синара“. Зарплата водителей на данный момент начинается от 65 тысяч рублей в месяц и выше. На сегодняшней ярмарке мы с коллегами рассказываем и о других вакансиях. Мы ждем слесарей по ремонту подвижного состава и слесарей по ремонту электрооборудования», — пояснила специалист кадровой службы проекта «Челябинский троллейбус» Полина Плис.

Самые высокооплачиваемые вакансии для удобства посетителей выставки разместили на информационных стендах. Так, в группу компаний «Южуралзолото» требуется главный инженер с зарплатой 190 тысяч рублей в месяц. На челябинском заводе «Трубодеталь» ищут слесаря с зарплатой 90 тысяч рублей в месяц, а на птицефабрике в Нагайбакском районе — ветеринара, которому готовы платить 96 тысяч рублей.

«Ярмарка помогла определиться мне с будущей работой. В следующем году заканчиваю Челябинский радиотехнический техникум. Получу диплом специалиста по электронным приборам и устройствам. Сегодня это очень востребованная профессия. Уже сегодня определился с работодателем — крупным заводом, работающим по ГОЗ, куда пойду работать уже в этом году», — рассказал студент Алексей Буровков.

На ярмарке студентов техникумов научили писать резюме, а школьники старших классов прошли профтестирование. Для жен, матерей участников СВО провели мастер-класс «Роль мамы в карьерной траектории ребенка».

Федеральный этап Всероссийской ярмарки состоится 28 июня и пройдет одновременно во всех регионах страны. Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Демография».