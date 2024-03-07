Предприятия Южного Урала готовят вакансии для Всероссийской ярмарки трудоустройства

Соискателям не только помогут быстро найти работу, но и окажут помощь в планировании карьеры

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет в Челябинской области 12 апреля. Вакансии для соискателей представят крупнейшие предприятия региона, сообщили в ГУ по труду и занятости.

Посетителям помогут пройти собеседования, узнать о возможностях обучения и стажировки, перспективах карьеры и других социальных программах предприятий, узнать, какие специальности пользуются наибольшим спросом, проконсультироваться по вопросам профобучения, записаться на бесплатные курсы и даже спланировать дальнейшую карьеру.

«Ярмарка трудоустройства — это точка роста, перспектив и возможностей для выпускников СПО и вузов. К проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию, узнать о самых востребованных направлениях», — говорит начальник управления Владислав Смирнов.

Участники СВО и члены их семей смогут получить консультации о мерах социальной поддержки.

Гражданам с инвалидностью помогут индивидуально спланировать карьеру и подобрать наиболее подходящую вакансию с учетом их жизненной ситуации, а также расскажут о движении «Абилимпикс».

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на июнь и пройдет одновременно во всех регионах страны в рамках нацпроекта «Демография».