Руководство пассажирского МУПа Копейска прокомментировало результаты проверки КСП

Ревизоры нашли нарушения в документации за 2019 год, прежний директор отстранен

Исполняющий обязанности директора МУП «Копейское пассажирское автопредприятие» (КПА) Михаил Тимофеев прокомментировал ИА «Первое областное» информацию о нарушениях, выявленных Контрольно-счетной палатой (КСП) Копейска. Ранее сообщалось, что аудиторы предъявили претензии к финансовой отчетности и процедурам госзакупок организации. Отчет был представлен на заседании собрания депутатов Копейска.

По словам Михаила Тимофеева, контрольно-счетная палата проверяла деятельность КПА за 2019 год. Прежнего директора и его заместителя отстранили от работы еще до завершения ревизии.

«Руководство было отстранено до завершения проверки КСП. Я устроился на предприятие в апреле 2020 года, а исполняющим обязанности директора был назначен в июле. Когда я устроился, и директор, и замдиректора были уволены. Это не результат проверки КСП, это результат недоверия мэрии», — отметил Михаил Тимофеев.

По данным аудиторов, руководство не согласовывало с мэрией крупные сделки на общую сумму 2,1 млн рублей, закупало топливо по завышенным ценам, что нанесло ущерб предприятию на сумму 231,9 тыс. рублей. Также предприятие закупало ненужные товары и услуги. Например, приобретали программные средства, разрабатывали дизайн нового направления автобусов.

«Крупные сделки на 2,1 млн рублей связаны с необходимостью закупки видеонаблюдения и тахографов для пассажирских автобусов. Это было требование федерального законодательства о транспортной безопасности. Они оформляли их по рамочным договорам с суммами до 100 тыс. рублей. Такие закупки не требуют согласования с учредителями. Я так понимаю, бывшее руководство в спешке рамочными договорами это все оформляло. Здесь нет какой-то дикой коррупционной составляющей», — пояснил нынешний руководитель «КПА».

Также ревизоры КСП Копейска предъявили претензии, связанные с покупкой оргтехники и недостоверностью бухгалтерской отчетности за 2019 год.

«Закупалась оргтехника. Это было два принтера. Стоимость их гораздо меньше 100 тыс. рублей была. Принтер, вы же знаете, сколько стоит — 25 тыс. рублей. Были проблемы с бухгалтерией, поменяли бухгалтерский блок. Да, бухгалтерия велась не так подробно, как просила КСП. Документы были предоставлены не в срок, может быть. Сейчас мы каждый месяц сдаем бухгалтерскую отчетность», — отметил Михаил Тимофеев.

По словам руководителя МУП «КПА», административные или уголовные дела по результатам проверки КСП возбуждены не были.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», УФАС России по Челябинской области в конце января инициировало проверку по жалобам частных перевозчиков. ООО «Автолайн», ООО «Кременкульское пассажирское автотранспортное предприятие» и ООО «Такси-сервис» пожаловались на действия МУП «Копейское пассажирское автопредприятие» (МУП «КПА»). Муниципальная компания запретила им заезжать на конечную остановку в Копейске — на городской вокзал. Решение принято из-за отказа маршрутчиков оплачивать парковку. По словам Михаила Тимофеева, все перевозчики в итоге заключили договоры на оплату стоянки.